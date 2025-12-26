Великобритания, Франция, Германия и Турция выразили готовность разместить миротворческие силы на украинской территории после окончания боевых действий. Об этом в интервью «Новости. Live» заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Во время интервью он поднял вопрос создания единой системы безопасности для Украины. По его словам, Киев не должен в одиночку «модерировать процессы сдерживания России»: «И тогда возникает вопрос, что здесь должны присутствовать представители других стран, которые в этом заинтересованы».

Советник главы офиса президента Украины отметил, что, к примеру, для Турции ключевым интересом остается стабильность в Черноморском регионе — Анкара стремится избежать повторения ситуаций, способных навредить экономике и бизнесу в акватории.

Подоляк также добавил, что конфликт приведет к глубокому переформатированию европейского пространства. По его мнению, Украина будет двигаться в сторону ЕС, а политика Европы тем временем станет более аскетичной и милитаристской.

Ранее Минобороны Турции выдвинуло три условия для участия в миротворческой миссии: полное прекращение огня, четкие цели и полномочия контингента, а также распределение обязанностей между странами-участницами. Турецкие военные готовы поддержать инициативы, направленные на стабильность региона, сообщал в ноябре TRT World.

Президент Франции Эммануэль Макрон в конце ноября предложил разместить французских, британских и турецких военных в стратегических точках Украины, включая Киев и Одессу, после завершения боевых действий. Он подчеркнул, что войска не планируется направлять на передовую. Макрон назвал мирный план реальным шансом достичь прогресса. Однако, добавил французский лидер, обязательным условием должны стать надежные гарантии безопасности, а не просто декларации на бумаге.

Москва относится к идее миротворческого контингента скептически. Глава российского МИД Сергей Лавров в июле назвал подобные планы фантазиями тех, кто хочет привлечь внимание на международной арене.

Президент России Владимир Путин в сентябре на Восточном экономическом форуме предупредил: иностранные войска на Украине станут законной целью для поражения. Если же будет достигнуто долгосрочное мирное соглашение, необходимости в их присутствии нет, заявил российский лидер.