Джакарта — один из крупнейших поставщиков военных и полицейских, а также гражданского контингента для миротворческих сил в рамках ООН. Но пока рано обсуждать идею отправки индонезийских миротворцев в зону военного конфликта на Украине. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Индонезии Сергей Толченов.

«Давайте не бежать впереди паровоза. Сначала надо понять, каким будет мирный план: либо тот, который сейчас продвигают американцы, либо тот, который Россия и Украина выработают на двусторонней основе. Что там будет прописано, будет ли вообще потребность в каких-то миротворцах или стабилизационных силах. Тогда уже можно будет говорить о том, какие страны там будут представлены», — заявил Сергей Толченов, отвечая на вопрос RTVI.

В сентябре президент Индонезии Прабово Субианто, выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что страна готова отправить своих военнослужащих в качестве миротворцев под эгидой ООН «куда угодно». «Если и когда ООН, Совет безопасности и эта Генассамблея решат, Индонезия готова разместить 20 тыс. или даже больше наших сыновей и дочерей для того, чтобы установить мир в Газе или где угодно. На Украине, в Судане, в Ливии — везде, где нужно установить мир, везде, где мир нужно защищать», — сказал индонезийский глава.

«Эта страна — один из крупнейших поставщиков военных и полицейских, а также гражданского контингента для миротворческих сил в рамках ООН. Это известная история, они уже присутствуют в целом ряде стран», — отметил посол России.

Дипломат также рассказал, что индонезийцы уже интересовались у него, что представляет собой «план Трампа». По его словам, отношение к инициативе «здесь достаточно сдержанное отношение, потому что все хотят деталей».