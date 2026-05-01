Первый за семь лет прямой коммерческий рейс из США прибыл в Венесуэлу после возобновления коммерческих авиаперевозок между странами.

Рейс AA3599 авиакомпании Envoy Air («дочка» American Airlines) вылетел из Майами утром в четверг, 30 апреля, и прибыл в венесуэльскую столицу чуть более чем через три часа, передает Associated Press. В тот же день самолет Embraer 175 вылетел в обратном направлении.

Ранее American Airlines сообщила, что с 21 мая планирует добавить второй ежедневный рейс между Майами и Каракасом.

В конце января Министерство транспорта США отменило запрет для американских авиакомпаний на полеты в Венесуэлу, который действовал на протяжении почти семи лет. Вводя его, ведомство указывало, что ситуация в республике на фоне политического кризиса создает угрозу для безопасности самолетов, пассажиров и экипажа. После введения запрета пассажиры добирались с пересадками через другие страны региона.

Впервые о планах по возобновлению коммерческих рейсов между США и Венесуэлой в январе сообщил глава Белого дома Дональд Трамп после разговора с исполняющей обязанности венесуэльского президента Делси Родригес.

«Граждане США очень скоро смогут поехать в Венесуэлу, и там будет безопасно», — отмечал он.

Возобновление коммерческого авиасообщения из США в Венесуэлу произошло спустя почти четыре месяца после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе операции США, а также через месяц после открытия посольства Соединенных Штатов в Каракасе и восстановления дипломатических отношений между странами.