США официально признали новые власти Венесуэлы, заявил президент Дональд Трамп во время выступления на саммите «Щит Америки» в Дорале, Флорида. О том, что страны восстановили дипотношения, ранее на этой неделе объявил Госдеп.

Трамп похвалил временного венесуэльского лидера Делси Родригес, назвав ее «президентом Венесуэлы». «Она отлично справляется, потому что работает с нами. Если бы она с нами не работала, я бы так не сказал. Напротив, я бы сказал, что она работает из рук вон плохо. Но она отлично справляется», — добавил он, улыбнувшись.

Трамп также сообщил, что две страны заключили «историческую золотую сделку», предусматривающую совместную торговлю венесуэльским золотом и другими полезными ископаемыми.

«Сейчас они [власти Венесуэлы] зарабатывают больше, чем когда-либо за всю историю своей страны. Можете себе представить? Они тратят деньги с умом, тщательно за этим следят. И я рад сообщить, что на этой неделе мы официально признали правительство Венесуэлы. Мы фактически признали его на законном основании», — отметил республиканец.

Госдепартамент ранее заявил, что восстановление отношений «будет способствовать совместным усилиям по обеспечению стабильности, экономическому восстановлению и политическому примирению в Венесуэле», а конечной целью остается создание условий «для мирного перехода к демократически избранному правительству».

Посольство США было закрыто в столице Венесуэлы Каракасе в 2019 году — тогда Трамп в свой первый президентский срок признал лидером страны оппозиционного политика Хуана Гуайдо, объявив переизбрание Николаса Мадуро в 2018 году нелегитимным.

3 января 2026 года вооруженные силы США провели операцию «Абсолютная решимость» и задержали Мадуро. По словам Трампа, операция шла меньше 20 минут — «18 минут чистого насилия» — и завершилась без каких-либо потерь среди американских военных.

Бывший венесуэльский президент доставлен в США для привлечения к ответственности по обвинениям в наркоторговле. Исполняющей обязанности главы государства стала Родригес, которая при Мадуро была вице-президентом.

Новое руководство Венесуэлы с первых дней взяло курс на сближение с Вашингтоном. На прошлой неделе Родригес приняла американскую делегацию во главе с министром внутренней безопасности Дагом Бергамом и пообещала двигаться «в темпе Трампа», открывая доступ к природным ресурсам страны.

Bloomberg отмечает, что решение США фактически закрывает вопрос о возможном признании лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса, которого ряд стран считал победителем выборов 2024 года. Тем самым снимается с повестки и сценарий передачи власти Марии Корине Мачадо — лауреату Нобелевской премии мира и еще одной знаковой фигуре венесуэльской оппозиции, добавляет агентство.

Ранее источник Financial Times сообщил, что США могут скоро признать правительство Венесуэлы, чтобы снять «юридические риски для любой фирмы», которая решит заключить договор с Каракасом и тем самым увеличить инвестиции в республику.