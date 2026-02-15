Военная операция США в Карибском бассейне, завершившаяся захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обошлась американскому бюджету почти в 3 млрд долларов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на расчеты, основанные на данных Пентагона, Бюджетного управления Конгресса и информации от экспертов.

Агентство отмечает, что операция по захвату Мадуро и его супруги Силии Флорес в начале января этого года была представлена Белым домом как краткая и четкая: при поддержке с воздуха около 60 бойцов спецназа спустились с вертолетов в Каракасе, отбились от охранников, схватили цель и были эвакуированы на американский военный корабль.

По версии американских властей, все прошло при «минимальных затратах для налогоплательщика». Однако в реальности расходы на задействование военных в Карибском бассейне были существенные, отмечается в статье.

Начиная с конца лета 2025 года США в рамках операции «Южное копье» стянули в регион десятки кораблей, истребителей, дронов и вспомогательных судов. Согласно расчетам Bloomberg, расходы американского бюджета на эти цели в период с середины ноября 2025 года до середины января 2026 года могли достигать 20 млн долларов в день, а всего Вашингтон задействовал около 20% своего надводного флота, несмотря на то, что «кризисы разгорались в других частях мира».

Самый важный из военных кораблей, находившихся у берегов Венесуэлы, — это самый крупный в мире авианосец USS Gerald R. Ford. На борту корабля, по оценке агентства, находится более 4 тыс. человек персонала и десятки боевых самолетов, а сам он возглавляет ударную группу, в состав которой могут быть включены эсминцы, крейсеры и подводные лодки.

По утверждению Bloomberg, расходы только на присутствие этого авианосца вместе с сопровождающими кораблями составляло 11,4 млн долларов в день. Кроме того, в регионе также находились как минимум две десантные группы ВМС США, готовые к штурму берега с моря, уточняется в материале.

Что касается других кораблей, включая USS Iwo Jima, куда были доставлены Мадуро и Флорес после захвата, то траты на них, а также на подразделение морской пехоты обошлось в 8,59 млн долларов в день. Расходы на вспомогательные суда составляли около 1 млн долларов в день, сообщает Bloomberg.

«Мы оцениваем, что операция “Южное копье”, которая включает операцию “Абсолютная решимость” по захвату Мадуро, вероятно, обошлась примерно в 2 миллиарда долларов с августа 2025 года», — сказала Элейн Маккаскер, бывший сотрудник Пентагона, а теперь старший научный сотрудник Американского института предпринимательства.

Эти оценки, отмечает она, основаны на общедоступной информации и ограничиваются дополнительными затратами на эксплуатацию кораблей, самолетов и дистанционно пилотируемых платформ, задействованных в ударах, и замену использованных боеприпасов. Расходы на самом деле могут быть выше, так как подсчеты не включают в себя траты на разведку, целеуказание, киберподдержку и тренировки военных, добавила собеседница агентства.

По мнению эксперта Марка Кансиана из Центра стратегических и международных исследований, военные расходы США превысят то, что было предусмотрено в бюджете на 2026 финансовый год. Он добавил, что также не стоит забывать об еще одной статье расходов: за то, что военные надолго были разлучены с семьей, им положены льготы.

13 февраля авианосец Ford был направлен на Ближний Восток, куда уже перебросили отдельную авианосную ударную группу на фоне жестоких репрессий иранского руководства против общенациональных протестов.

При этом в Карибском бассейне до сих пор остаются американские военные, уточняет Bloomberg. Четкой даты прекращения этой операции нет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет «управлять страной [Венесуэлой] до тех пор, пока мы не сможем осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход».

Ранее ABC News со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом потребовал от временного лидера Венесуэлы Делси Родригес выполнить несколько условий, прежде чем Каракасу разрешат нарастить добычу нефти. По информации собеседников телеканала, главное требование американской стороны заключается в том, что власти республики должны «выгнать» Россию, Китай, Иран и Кубу, разорвав с ними экономические связи. Кроме того, латиноамериканская страна должна согласиться на сотрудничество в сфере добычи нефти исключительно с США.