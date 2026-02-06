Россия в смоделированном на военных играх конфликте с НАТО «смогла» за пару дней установить контроль над странами Балтии, развернув лишь около 15 тыс. военнослужащих. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Военные игры, имитирующие «вторжение» российских войск в Литву, были организованы в декабре 2025 года немецкой газетой Welt совместно с Немецким центром военных игр при Университете имени Гельмута Шмидта Вооруженных сил Германии.

На мероприятии был смоделирован «наихудший, но не слишком неправдоподобный» сценарий, пишет Welt. Он подразумевал развертывание на границе с Литвой российских войск, якобы готовых «вторгнуться» в страну НАТО. По сценарию, дело происходит около семи утра 27 октября 2026 года.

В военных играх участвовали 16 бывших высокопоставленных немецких и натовских чиновников, депутатов и экспертов по безопасности. Они представляли две команды: федеральное правительство Германии с союзниками и Кремль. Роль канцлера играл бывший генсек партии ХДС Петер Таубер, президента России Владимира Путина — политолог Александр Габуев*.

Согласно сценарию, Россия в результате гипотетического гуманитарного кризиса в Калининграде направила туда свою гуманитарную миссию и взяла под контроль литовский город Мариямполе — стратегически важный транспортный узел в Европе.

Как пишет WSJ, «заявлений» России о гуманитарной миссии оказалось достаточно, чтобы США отказались применять статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Германия в этих условиях проявила нерешительность, а Польша, хотя и мобилизовала войска, не стала перебрасывать их через границу в Литву.

Немецкая бригада, уже дислоцированная в Литве, не вмешалась, в том числе потому, что Россия «использовала» беспилотники для установки мин на дорогах, описывает ход военных игр WSJ.

«Сдерживание зависит не только от возможностей, но и от того, что противник думает о нашей воле, а в ходе военной игры мы с моими “российскими коллегами” знали: Германия будет колебаться. И этого было достаточно для победы», — рассказал военный аналитик Франц-Штефан Гади, игравший роль начальника Генштаба ВС России.

Смоделированный конфликт завершился тем, что Россия в отсутствие американского лидерства смогла за пару дней подорвать доверие к НАТО и установить господство над странами Балтии, развернув первоначально лишь около 15 тыс. военнослужащих, пишет газета.

«Военные игры не предсказывают будущее. <…> И они могут ошибаться, потому что сводят сложную реальность к игровому микрокосму. Однако военные игры помогают выявить слабые места и возможные варианты действий», — поясняет Welt.

Как пишет WSJ, результаты военных игр в Германии свидетельствуют о неготовности европейских стран к предполагаемому конфликту с Россией. Командующий сухопутными войсками Германии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг заявил, что Берлин и его союзники «готовы к бою сегодня вечером, чего бы это ни стоило».

Начальник штаба обороны Литвы контр-адмирал Гедрюс Пременецкас пригрозил, что Россия может потерять Калининград в случае попыток реализации сценария военных игр. По его словам, в реальности Литва и ее союзники получили бы достаточно предупреждений от разведки, чтобы избежать смоделированного на военных играх сценария, а ВС республики смогли бы самостоятельно удержать Мариямполе.

«Для России было бы дилеммой удерживать Калининград, и если Россия начнет что-то подобное, НАТО должно очень четко заявить, что в этом случае она потеряет Калининград», — заявил контр-адмирал.

Реакция России на заявления о подготовке к войне с НАТО

В ноябре 2025 года министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил со ссылкой на военных экспертов и разведслужбы, что Россия к 2028-2029 году может «восстановить свои вооруженные силы до уровня, позволяющего ей нанести удар по государству — члену НАТО на востоке». По его словам, некоторые военные историки «даже считают, что у нас уже было последнее мирное лето».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что в России нет сторонников конфронтации с НАТО, но она вынуждена принимать меры по обеспечению своей безопасности и законных интересов.

Генсек НАТО Марк Рютте в начале декабря назвал альянс «следующей целью России», добавив, что она «может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет».

Президент России Владимир Путин в свою очередь посоветовал ему изучить новую Стратегию национальной безопасности США, в которой Россия не указывается в качестве врага и цели.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов