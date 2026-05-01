В Екатеринбурге задержали мужчину, который подбежал к губернатору Свердловской области Денису Паслеру на первомайском митинге. Об этом сообщили E1.RU в департаменте информационной политики регионального правительства.

Инцидент произошел на территории стадиона «Екатеринбург Арена», когда Паслер фотографировался с участниками митинга.

На видеороликах видно, что к губернатору подбежал мужчина в спортивном костюме. Он успел приблизиться к главе региона почти вплотную, когда его задержала охрана и отвела в сторону. Мужчина предположительно был пьян, пишет URA.ru со ссылкой на очевидцев.

Паслер после инцидента направился на митинг. Никто не пострадал. Задержанного передали передали правоохранительным органам для выяснения обстоятельств.

В апреле 2024 года житель города Апатиты Александр Быданов напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Тот получил ранение в живот и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Адвокат Быданов впоследствии объяснил действия нападавшего «стечением обстоятельств и психотравмирующей ситуацией, факторами которой стали манера общения губернатора на встрече с жителями, а также боли от лечения спины и визита к зубному».

Суд приговорил Быданова к 13 годам колонии строгого режима. Мужчина признал, что нападение на Чибиса было умышленным действием, «направленным на причинение смерти». В феврале 2026 года стало известно, что Быданов погиб в зоне военной операции на Украине.