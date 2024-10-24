Апатитский городской суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима Александра Быданова, напавшего с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в начале апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвинение запрашивало для Быданова 14,5 года колонии и дополнительное наказание в виде ограничения свободы на полтора года, чтобы мужчина не менял место жительства, не выезжал за пределы муниципалитета, не посещал место работы и жительства Чибиса и не приближался к нему ближе, чем на 300 м.

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