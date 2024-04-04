На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вечером 4 апреля было совершено нападение после встречи с гражданами во Дворце культуры «Строитель» в городе Апатиты. Неизвестный ранил главу региона ножом в живот. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе губернатора, Чибиса госпитализировали в Апатитско-Кировскую больницу.

«Только что разговаривала с врачами, Андрей Владимирович в операционной. Про его состояние сказать не могу. Нападавший задержан. Но кто это и какие мотивы у него были — пока неизвестно», — сказала в разговоре с RTVI заместитель руководителя аппарата губернатора Мурманской области Ольга Степакова.

Пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина также сообщила «Коммерсанту», что Андрей Чибис сейчас находится в операционной. «Ждем вердикта врачей. На момент госпитализации он находился в сознании, держался мужественно. Нападавший задержан, ведется допрос», — уточнила она.

Как отмечает телеграм-канал «112», после нападения чиновник смог самостоятельной дойти до машины.

Телеграм-канал Baza без ссылок на источники пишет, что мужчина, напавший на Чибиса, был ранен в ногу при задержании. По данным канала, покушение на губернатора совершил местный житель, 42-летний Александр Быданов.