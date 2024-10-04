Коллегия присяжных заседателей в Апатитском городском суде признала виновным в покушении на убийство Александра Быданова, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с ножом в начале апреля. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на заявление адвоката обвиняемого Александра Москаленко.

«Присяжные признали моего подзащитного виновным в покушении на убийство. Теперь вопрос только в сроке, который он может получить», — заявил адвокат Быданова (цитата по ТАСС).

По его словам, все шесть присяжных заседателей единогласно признали Быданова виновным. В комментарии порталу «Хибины» Москаленко добавил, что его подзащитный спокойно отреагировал на решение присяжных. По его словам, Быданов «очень устал», поскольку его почти каждый день возят в суд в то время, как у него не заживает простреленная нога.

Пресс-служба Апатитского городского суда Мурманской области уточнила, что присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве в связи с осуществлением служебной деятельности (п. «б» ч.2 ст. 105 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Судья вынесет приговор Быданову в соответствии с вердиктом присяжных до конца октября. Заседание будет проходить с участием всех сторон.

Нападение на мурманского губернатора

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля. Губернатор был ранен ножом на выходе из Дворца культуры «Строитель» в городе Апатиты, где проводил встречу с местными жителями и отвечал на их вопросы. Чибиса госпитализировали и прооперировали в Апатитско-Кировской больнице, нападавшего при задержании ранили в ногу и положили в больницу под охраной.

6 апреля Кировский городской суд прямо в палате провел выездное заседание по избранию Быданову меры пресечения. В начале октября на одном из судебных заседаний обвиняемый лично принес извинения Чибису. По словам адвоката губернатора, тот «услышал извинения, однако степень раскаяния остается под вопросом».

В ходе слушаний адвокат Быданова Москаленко объяснил действия своего подзащитного «стечением обстоятельств и психотравмирующей ситуацией, факторами которой стали манера общения губернатора на встрече с жителями, а также боли от лечения спины и визита к зубному».

По словам адвоката, после встречи с главой региона Быданов пошел домой, поругался с матерью и принял «спонтанное решение — причинить вред губернатору». Москаленко утверждает, что у нападавшего не было «личной неприязни к Чибису» и он не хотел убивать чиновника.