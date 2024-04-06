Александра Быданова, напавшего с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, отправили под стражу на два месяца, до 5 июня. Как сообщил «Мурманский вестник», выездное заседание Кировского городского суда по избранию меры пресечения Быданову прошло в субботу, 6 апреля, в районной больнице в Кировске.

Заседание проводили в обычной палате. Подозреваемый проходит лечение в другой одиночной палате под охраной. Суд сделали закрытым, прессу запустили только в самом начале — после того как Быданова привезли из его палаты.

Он заявил журналистам, что сожалеет о своем поступке и готов принести извинения после окончания следствия.

«Да-да-да, конечно, сделаю [это]», — сказал Быданов, отвечая на вопрос о том, извинится ли он перед главой региона, если у него будет такая возможность.

Обвиняемый утвердительно ответил на вопрос, жалеет ли о содеянном, но отверг версию о том, что на покушение его сподвигли некие «голоса в голове». Он также подтвердил, что не состоял на учете у психиатра.

«Нет, неправда [про голоса в голове]. Стечение обстоятельств», — заявил Быданов.

По словам мужчины, нож он купил раньше, и с тех пор оружие «лежало в машине». Быданов заявил, что рассчитывает на «гуманность» суда, и утвердительно ответил на вопрос о том, был ли он трезвым. Он также рассказал, что в день нападения на Чибиса «был на больничном».

«Ну, может быть. Я после зубного [врача] был», — ответил Быданов на вопрос, мог ли на него повлиять прием сильнодействующих препаратов.

На большую часть вопросов мужчина отказался отвечать — как он заявил, «до окончания следствия».

После задержания Быданов якобы сам говорил, что совершить покушение на Чибиса ему велел «голос в голове», о чем писал телеграм-канал «112». Shot предполагал, что задержанный пытался притвориться психически больным, чтобы избежать ответственности.

Нападение на Чибиса

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером четверга, 4 апреля. Губернатор был ранен ножом в живот после того, как провел встречу с гражданами во Дворце культуры «Строитель» в городе Апатиты. Чибиса госпитализировали в Апатитско-Кировскую больницу, где он был успешно прооперирован.

В пресс-службе СК 5 апреля сообщили, что задержанный за нападение на Чибиса объяснил свой поступок «неприязнью» к главе региона, хотя лично с ним не знаком. В СК добавили, что мужчину ранее уже привлекали к ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ).

В прокуратуре Мурманской области рассказали, что нападавшему 42 года, он житель города Апатиты. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему грозит 20 лет лишения свободы.

По данным Shot, Быданов хотел убить губернатора Мурманской области, потому что тот ему «не нравился как политик». На допросе преступник заявил, что был не согласен с управленческими решениями Чибиса.

По данным телеграм-канала, Быданов работал монтером путей в Апатитах, его жена — сотрудница Пенсионного фонда, у них двое 17-летних детей-близняшек. Вечером 4 апреля Быданов припарковал свою «тойоту-короллу» рядом с ДК им. Егорова, где Чибис проводил встречу с местными жителями, а когда губернатор поздно вечером вышел из здания, преступник быстро выскочил и набросился на него.

Сотрудник Росгвардии применил табельное оружие и выстрелил в нападавшего, пуля попала Быданову в левую голень. И Чибиса, и Быданова доставили в Апатитско-Кировскую больницу, где обоих прооперировали. Быданов сначала пытался делать вид, что психически болен: якобы совершить убийство ему велели голоса в голове, но потом признался, что ему «просто не нравился губернатор», отмечал Shot.

Чибис в опубликованной 5 апреля видеозаписи сообщил, что чувствует себя хорошо. Губернатор поблагодарил врачей и всех, кто его поддержал, и отметил, что намерен восстанавливаться и возвращаться к работе.