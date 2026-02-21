Житель города Апатиты Александр Быданов, получивший 13 лет колонии за нападение с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, погиб в зоне военной операции. Об этом сообщается на странице Быданова во «ВКонтакте».

Пост о гибели мужчины был размещен еще 11 февраля, но СМИ обратили на него внимание только сейчас. Сообщается, что Быданов погиб 4 февраля «при выполнении боевой задачи», прощание с ним было намечено на 17 февраля.

Семья мужчины рассказала «Осторожно, новости», что на СВО он отправился из колонии.

Нападение на главу Мурманской области произошло 4 апреля 2024 года возле Дворца культуры «Строитель» в Апатитах во время встречи с местными жителями. Работавший монтером железнодорожных путей Быданов ударил Чибиса ножом в живот.

Губернатора после инцидента госпитализировали в тяжелом состоянии. Главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев говорил, что Чибису «сильно повезло», поскольку при ранении не была задета аорта.

Быданова задержали на месте, ранив в ногу. СМИ писали, что мужчина объяснил нападение на главу региона «голосами в голове», но позже обвиняемый назвал эту информацию неправдой.

Адвокат Быданова объяснил действия своего подзащитного «стечением обстоятельств и психотравмирующей ситуацией, факторами которой стали манера общения губернатора на встрече с жителями, а также боли от лечения спины и визита к зубному».

По словам защитника, Быданов «решил выместить злобу, и под руку попал губернатор». Удар ножом в живот мужчина якобы не считал опасным, поскольку «там только жировая ткань».

На суде Быданов извинился перед Чибисом. Адвокат губернатора сообщил, что тот «услышал извинения, однако степень раскаяния остается под вопросом».

В октябре Апатитский городской суд приговорил Быданова к 13 годам колонии строгого режима. На заседании мужчина признал, что нападение на Чибиса было умышленным действием, «направленным на причинение смерти».