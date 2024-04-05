Состояние губернатора Мурманское области Андрея Чибиса после нападения с ножом тяжелое, ему провели операцию, сообщил глава минздрава региона Дмитрий Панычев.

«Состояние тяжелое, стабильное, помощь медицинская в необходимом объеме оказана. Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз», — сказал Панычев.

По его словам, глава региона сейчас находится в палате интенсивной терапии под наблюдением.

Лапаротомия — полостное хирургическое вмешательство, которое предполагает рассечение передней стенки живота пациента. Анализ крови на гемостаз проводят для определения патологии свертываемости крови.

О тяжелом состоянии Чибиса ранее говорил и главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев. По его словам, операция длилась более часа.

«На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта», — отмечал медик.

Вечером 4 апреля на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено нападение после встречи с гражданами во Дворце культуры «Строитель» в городе Апатиты. Мужчина ранил главу региона ножом в живот.

Нападавшего задержали и ранили в ногу при задержании. По данным близкого к следствию источника «Ъ», предполагаемый преступник — житель Апатитов Александр Быданов. Он заявил, что о нападении «ему сказал голос в голове», но, по словам собеседника «Ъ», на учете он не состоял.

Также источник издания отметил, что следствие изучает возможные связи нападавшего с экстремистами, для чего проверяют его контакты в мессенджерах.

Заместитель руководителя аппарата губернатора Мурманской области Ольга Степакова ранее говорила RTVI, что мотивы нападавшего пока неизвестны.

Следственный комитет России выясняет причины нападения на Чибиса. Председатель ведомства также поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования. Источник «Ъ» сообщал, что следствие планирует возбудить дело по ст. 30 и ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), а если нападение свяжут со служебной деятельностью потерпевшего — то по ст. 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного деятеля»).