Беспилотный самолет-заправщик MQ-25A Stingray ВМС США впервые поднялся в воздух, однако сроки его ввода в эксплуатацию вновь сдвинуты — теперь не ранее 2029 года. Как пишет Defense One, программа отстает от первоначального графика примерно на пять лет.

Изначально планировалось, что MQ-25A достигнет начальной оперативной готовности к 2024 году, затем сроки переносились на 2026-й и 2027-й. Согласно последним бюджетным документам ВМС США, ввод в строй ожидается в феврале 2029 года. В ведомстве отмечают, что продолжают искать способы снизить риски, связанные с задержками. При этом официальных комментариев по поводу переноса сроков пока не последовало.

По данным Boeing, первый полет серийного образца состоялся в субботу: аппарат выполнил руление, взлет, посадку и ряд команд в рамках двухчасового испытания. Это один из четырех опытных образцов, разрабатываемых для ВМС США, чтобы освободить истребители F/A-18 Super Hornet от задач дозаправки. Контр-адмирал Тони Росси назвал событие «знаковым», отметив, что новая система должна расширить дальность и боевые возможности флота.

Ранее прототип MQ-25 совершил первый полет в 2019 году и участвовал в дозаправке самолетов F/A-18, E-2D и F-35C. Внутренние отчеты Пентагона указывали на затяжные проблемы программы, включая последствия пандемии, сложности с конструкцией и качеством сборки. Всего программа предусматривает закупку 76 аппаратов, из которых часть предназначена для испытаний и демонстрации.