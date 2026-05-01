Стрельба на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, где присустствовал Трамп, всего за несколько часов обросла десятками конспирологических теорий — соцсети наполнились версиями о «постановке» и скрытых бенефициарах события. RTVI рассказывает, почему американское общество реагирует на политическое насилие именно так и откуда берется недоверие к официальным расследованиям.

«Это важно для нас — как можно быстрее донести правду и факты, чтобы развеять эту безумную чушь, которое бесконтрольно гуляет в сети», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге в понедельник, 27 апреля. Она комментировала волну конспирологических теорий, захлестнувшую соцсети после стрельбы на корреспондентском обеде Белого дома в субботу вечером.

25 апреля в вашингтонском отеле «Хилтон», где проходил ежегодный обед Ассоциации корреспондентов Белого дома, Коул Томас Аллен открыл огонь. Аллен — 31-летний житель Калифорнии, которому впоследствии предъявили обвинение в покушении на убийство президента. Трамп и его окружение не пострадали, подозреваемый был задержан. Но уже в воскресенье утром, пока следователи только начинали устанавливать мотивы, соцсети кипели от теорий о том, что стрельба была «постановкой».

Слова, которые всё решили

Конспирологи сразу после стрельбы зацепились за слова Левитт, произнесенные в прямом эфире Fox News незадолго до начала обеда: «Это будет смешно, это будет зрелищно, сегодня вечером будет горячо». На русском языке это звучит безобидно, но на английском она использовала выражение shots fired (дословный перевод — «прозвучат выстрелы»).

Фраза была очевидной метафорой — Левитт анонсировала острые шутки Трампа в адрес прессы. Но в обрезанных клипах, которые начали расходиться по соцсети X, она превратилась в «доказательство» предварительного знания о готовящемся нападении.

Главных теорий оказалось несколько: стрельбу якобы устроили, чтобы отвлечь внимание от войны с Ираном, или чтобы продавить необходимость строительство президентского бального зала за $400 млн на территории Белого дома, о котором президент США в последнее время говорит все время — к месту или нет. Последнюю версию подтолкнул сам Трамп, написав в своей соцсети Truth Social: «Этого никогда бы не случилось, если бы засекреченный бальный зал уже был достроен». Некоторые усмотрели в инциденте «израильский след» — антисемитский конспирологический штамп, который в последние годы приклеивается к любому резонансному насилию в американской политике.

Другим «доказательством» стал видеоклип, в котором мужчина, стоящий рядом с Трампом, поднимает карточку — предположительно подавая сигнал стрелку. Им оказался иллюзионист и менталист Оз Перлман. Некоторые также сочли подозрительным, что вице-президента Джей Ди Вэнса эвакуировали из зала раньше Трампа — по их версии, это означало, что охрана заранее знала о готовящемся нападении.

Администрация отреагировала жестко. «Любой, кто думает, что президент Трамп сам инсценировал покушения на себя — полный идиот», — написал в X представитель Белого дома Дэвис Ингл.

Незабываемые минуты

Теории о «постановке» вокруг обеда появились не на пустом месте. К моменту событий 25 апреля соцсети уже несколько недель бурлили от конспирологии вокруг другого инцидента — попытки убийства Трампа в Батлере, Пенсильвания, в июле 2024 года.

Тогда стрелок взобрался на крышу здания примерно в 130 метрах от сцены, где выступал тогда еще кандидат в президенты США, и выпустил восемь пуль, одна из которых зацепила правое ухо Трампа. Погиб один зритель, двое получили тяжелые ранения. Стрелок был застрелен агентами секретной службы, его личность установили в течение нескольких часов — им оказался 20-летний Томас Крукс из Пенсильвании. Фотография, на которой окровавленный Трамп с поднятым кулаком стоит на фоне звездно-полосатого флага, как отмечали многие комментаторы, оказалась слишком кинематографичной — и конспирологи немедленно взялись за дело.

Антитрамповский лагерь заявил, что сцена выглядит «слишком хорошо, чтобы быть правдой», и что инцидент инсценирован ради предвыборного пиара. Спустя полтора года к схожим выводам, но с иными мотивами, пришли уже разочаровавшиеся сторонники Трампа. Бывший директор Национального контртеррористического центра Джо Кент в марте 2026 года заявил в шоу консервативного комментатора Такера Карлсона, что расследования по Батлеру «прекратили слишком рано» и на то, что Трамп «ощущает угрозу», возможно, действуя под принуждением.

Комик и подкастер Тим Диллон, в свое время помогавший Трампу завоевать симпатии молодых мужчин, в апреле 2026 года заявил в своем шоу: «Думаю, ему следует признать, что он сам инсценировал случай в Батлере». Двухпартийная комиссия Конгресса провела пятимесячное расследование, изучила почти 20 тысяч страниц документов и показания 46 свидетелей и констатировала «значительные провалы» в организации безопасности — но не нашла никаких признаков «внутреннего заговора».

Убийство Кирка: та же схема, другие лица

10 сентября 2025 года в Ориме, штат Юта, был убит Чарли Кирк — сооснователь консервативной молодежной организации Turning Point USA и один из ближайших союзников Трампа. Стрелок занял позицию на крыше здания в 130 метрах от сцены и одной пулей сразил Кирка в шею прямо во время дебатов перед трехтысячной аудиторией.

Уже через несколько часов, пока преступника еще искали, в соцсети X появились тысячи постов с обвинениями в адрес Израиля. Конспиролог Стью Питерс написал, что «совершенно очевидно: Израиль отдал приказ после того, как Чарли начал замечать, [что происходит]» — имея в виду предполагаемое любителями теорий заговора еврейское господство над Америкой.

Логика теории строилась на том, что Кирк якобы начал постепенно все более критически смотреть на отношения США с Израилем, к которому он публично относился чрезвычайно положительно до последнего.

Консервативная активистка Кэндис Оуэнс распространяла версии о причастности к убийству команды по обеспечению безопасности Кирка, а также правительств Франции, Израиля или Египта. Такер Карлсон, не называя прямо имен, сказал на своем шоу, что «многое остается неизвестным о том, кто убил Чарли и почему», — и был обвинен произраильскими организациями в продвижении антисемитской конспирологии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден записать специальное видеообращение для X, где процитировал Геббельса: «Чем больше ложь, тем быстрее она распространяется. Кто-то сфабриковал чудовищную ложь о том, что Израиль причастен к убийству Чарли Кирка». Вдова Кирка Эрика, отвечая на теории Оуэнс, сказала только: «Остановитесь. Это всё, что мне нужно сказать. Остановитесь».

Кеннеди и «мать всех конспирологий»

Нынешний конспирологический цикл вокруг Трампа и его окружения воспроизводит схему, которой уже больше шестидесяти лет. По словам исследователя Джона Макадамса, «величайшая и грандиознейшая из всех конспирологических теорий — это теория заговора вокруг убийства Кеннеди», которую другие авторы называют «матерью всех конспирологий».

В марте 2025 года администрация Трампа рассекретила более 2000 документов, связанных с убийством 35-го президента 22 ноября 1963 года. Историки констатировали: новые материалы не дают оснований пересмотреть вывод о том, что Освальд действовал в одиночку. Тем не менее биограф Кеннеди Барбара Перри считает, что именно многолетнее засекречивание материалов породило массовое недоверие к власти и убежденность в том, что государство лжет своим гражданам.