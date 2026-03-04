Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил. Документ опубликован 4 марта на портале официальных правовых актов и вступает в силу со дня подписания.

Согласно новому указу, штатная численность армии составит 2 391 770 человек, из которых 1 502 640 — военнослужащие. Предыдущий указ, подписанный в сентябре 2024 года, признан утратившим силу: тогда было установлено 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военных. Таким образом, общая численность выросла на 2,6 тыс. человек.

Нынешнее увеличение — уже четвертое с начала СВО. Согласно подписанному в августе 2022 года указу штатная численность ВС РФ выросла на 137 000 человек, или на 7,2% — с 1 902 758 до 2 039 758. Число военнослужащих увеличилось на 12,5%: с 1 013 628 до 1 150 628.

В декабре 2023 года — новое повышение: армия пополнилась еще на 169 372 человека, или на 8,3%, достигнув 2 209 130, а число военных выросло на 14,7% — до 1 320 000. В сентябре 2024 года штатная численность была поднята до 2 389 130, из которых военных было 1 500 000, прирост составил 13,6% (или 180 000 военнослужащих).

Таким образом, с августа 2022 по март 2026 года штатная численность Вооруженных сил выросла почти на 489 000 человек — с 1 902 758 до 2 391 770, а число военнослужащих увеличилось почти на 489 000 — с 1 013 628 до 1 502 604, то есть почти в полтора раза.

Минобороны в декабре 2023 года объясняло эти меры угрозами, связанными с СВО, а также политикой Североатлантического альянса. «В сложившихся условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности вооруженных сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО», — говорилось в заявлении ведомства. Там же заверяли, что процесс будет проходить поэтапно за счет контрактников, без увеличения призыва на срочную службу.

21 декабря 2022 года Сергей Шойгу, занимавший тогда пост главы Минобороны, объявил о планах увеличить численность российской армии до 1,5 миллиона человек, из которых 695 тысяч будут контрактниками. Тогда же он предложил поднять предельный призывной возраст с 27 до 30 лет. Президент поддержал эти инициативы.