Подполковник Воздушно-космических сил (ВКС) России, командир батальона связи Ирина Годунова назвала Telegram «вражеским видом связи» в ходе встречи президента России Владимира Путина с представительницами разных профессий в Кремле в преддверии Международного женского дня. Об этом сообщает телеграм-канал «Вести».

«Поскольку вы связист — как вы сейчас оцениваете ситуацию в этой сфере? Очень важной, одной из самых важных. Потому что, как вы правильно сказали, без связи не может быть эффективного управления войсками, а значит и нужного нам результата», — спросил президент.

Глава государства, в частности, напомнил об отключении оказавшихся в распоряжении российских военных в зоне проведения специальной военной операции терминалов Starlink, принадлежащих компании SpaceX, и обратил внимание на наличие вопросов к обеспечению связи при помощи технических возможностей, которые не принадлежат России напрямую.

«Вы знаете, работа ведется в этом направлении и развивается. Конечно, сейчас подняли вопрос по блокировке Telegram — это такой вражеский вид связи. Нам надо что-то, наверное, разработать свое такое», — ответила Годунова.

Она также предположила, что для улучшения связи на фронте необходимо улучшить и доработать российский мессенджер Max. После этого президент уточнил, согласна ли его собеседница с тем, что использование неподконтрольных России систем связи представляет опасность для личного состава.

«Конечно, конечно представляет опасность», — сказала Годунова.

В то же время, отметила она, специальные виды связи Министерства обороны в настоящий момент работают «в налаженном режиме».

Сообщения о возможной блокировке мессенджера Telegram начали активно распространяться в феврале. Позднее стало известно об уголовном деле в отношении создателя приложения Павла Дурова о пособничестве терроризму.

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что с начала 2025 года Telegram были направлены требования об удалении более 300 тысяч материалов, не соответствующих требованиям российского законодательства.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, отказ администрации приложения от удаления противоправного контента стал причиной решения о замедлении работы мессенджера.

В то же время глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что Telegram сможет продолжить работу в стране, если выполнит требования надзорных ведомств и правоохранительных органов.

Ранее военнослужащие, которые находятся в зоне специальной военной операции, рассказали RTVI, что не видят альтернативы Telegram в настоящий момент, а блокировка мессенджера приведет к росту потерь и лишит Россию преимущества в связи.