Основатель Telegram Павел Дуров подтвердил, что в России против него заведено уголовное дело о пособничестве терроризму и заявил, что, по его убеждению, это связано со стремлением властей подавить право граждан на приватность и свободное распространение информации. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Россия возбудила против меня уголовное дело за „пособничество терроризму“. Каждый день власти придумывают новые предлоги для ограничения доступа россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище», — сказано в публикации.

Утром 24 февраля в «Российской газете» и «Комсомольской правде» со ссылкой на данные ФСБ появилась информация о том, что действия Дурова квалифицируются по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности. Согласно публикациям, с 2022 года через Telegram было совершено 153 тысячи противоправных действий, из которых 33 тысячи имели отношение к диверсиям, террору и экстремизму. В их числе называются теракт в «Крокус Сити Холле», убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и девяти высокопоставленных военных. Также сообщалось о предотвращении 475 терактов, подготовка которых велась через мессенджер.

Позднее заместитель председателя думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с телеграм-каналом «Кровавая барыня» допустил, что в ближайшие три месяца ФСБ может инициировать признание Telegram пособником террористов. В комментарии телеканалу «Звезда» он пояснил, что если мессенджер признают экстремистским и заблокируют по аналогии с Meta*, то пользователи, оформившие платную подписку до этого момента, не будут считаться нарушителями.

С 10 февраля Роскомнадзор усилил ограничения скорости работы Telegram. В ведомстве заявили, что это сделано для соблюдения российского законодательства и защиты граждан. Глава Минцифры Максут Шадаев ранее высказывал тезисы, которые совпадают с появившимися в СМИ данными: иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram и применяют эту информацию против российских военных.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее объяснял принимаемые меры нежеланием администрации Telegram взаимодействовать с официальными структурами России.

Глава ФСБ Александр Бортников 19 февраля в беседе с журналистом кремлевского пула сообщил, что переговоры с Дуровым не ведутся. Он напомнил, что ранее такие контакты не дали результата, и отметил, что бизнесмен преследует личные корыстные цели. Бортников также добавил, что необходимо заниматься работой, а не бороться за свободу слова, которую, по его мнению, никто не нарушает, а лишь защищают интересы граждан.

Это не первый случай, когда основателя платформы привлекают к ответственности за действия посторонних лиц. В августе 2024 года парижская прокуратура предъявила Дурову обвинения в соучастии в незаконных финансовых операциях, мошенничестве и отказе предоставлять властям запрашиваемые сведения. После задержания его отпустили под залог в 5 миллионов евро, и сейчас он находится под судебным надзором с обязательной явкой в полицию. Порнофейки, антиваксеры, протесты: какие претензии к Telegram Дурова у разных стран

