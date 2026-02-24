Федеральная служба безопасности (ФСБ) в ближайшие два-три месяца может обратиться с предложением признать Telegram пособником террористов, если его руководство продолжит игнорировать требования российского законодательства, заявил «Осторожно Media» зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

Он напомнил, что о наличии признаков экстремистской деятельности в работе компании ранее уже сообщал министр цифрового развития Максут Шадаев, который ссылался на достоверные данные ФСБ о связи бездействия сотрудников Telegram с более чем 150 тысячами преступлений на территории Российской Федерации.

По словам депутата, десятки тысяч из этих преступлений имели прямое отношение к террористическим угрозам, включая попытки вербовки, финансирование и управление террористическими ячейками через секретные чаты.

Свинцов подчеркнул, что у руководства мессенджера есть все возможности выбрать «белую сторону» и легализоваться в России, выполнив вполне конкретные и весьма скромные требования. Для этого, по его словам, необходимо создать в стране юридическое лицо, обеспечить хранение персональных данных российских пользователей на территории РФ, а также предоставлять переписку и любую другую информацию по запросам ФСБ для предотвращения терактов и убийств граждан.

Если эти условия будут проигнорированы, депутат не исключает, что уже в ближайшие месяцы ФСБ инициирует процедуру признания организации пособником террористов, поскольку дальше мириться с текущей ситуацией становится невозможным.

Ранее журналисты попытались узнать о перспективах блокировки Telegram у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он напомнил, что Кремль не уполномочен решать подобные вопросы, но отметил, что в мессенджере присутствует большое количество незаконного и опасного контента.