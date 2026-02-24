Кремль ознакомился с публикациями о расследовании уголовного дела в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова по факту содействия террористической деятельности (ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Российская газета» ранее писала, что с 2022 года Telegram-каналы использовались при совершении 153 тыс. преступлений. Треть из них (33 тыс.) связаны с экстремизмом и террористической деятельностью.

В частности, издание упомянуло о теракте в «Крокус Сити Холле», убийстве Дарьи Дугиной и девяти высокопоставленных военных, в том числе генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

«Фиксируется большое количество нарушений и нежелание Telegram сотрудничать с властями. Фиксируется контент, который может представлять опасность», — сказал Песков.

Он отметил, что в связи с этим правоохранительные органы принимают меры, которые считают целесообразными. Говоря о блокировке мессенджера, Песков заявил, что Кремль не уполномочен принимать такие решения. По его словам, этим занимаются соответствующие ведомства.

В начале февраля Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram, объясняя это нежеланием мессенджера соблюдать требования российского законодательства, а также неспособностью бороться с терроризмом и мошенниками. Дуров в ответ на это заявил о приверженности сервиса принципам свободы слова и приватности. По его словам, действия российских властей направлены на принуждение граждан к переходу на альтернативный мессенджер, подконтрольный государству.

Глава Минцифры Максут Шадаев 18 февраля подтвердил факт замедления работы мессенджера в России. Он отметил, что это связано с доступом иностранных спецслужб к личной переписке россиян. По его словам, они используют эти сведения против российской армии. Представители Telegram его заявление опровергли, сообщив, что не фиксировали каких-либо нарушений защиты переписок.

20 февраля в МВД сообщили, что через Telegram злоумышленники «пробивают» персональную информацию, которая затрагивает в том числе российских бойцов. Как отметили в ведомстве, добытые таким путем сведения в дальнейшем использовались при подготовке диверсий, террористических актов и иных противоправных действий.

Сергей Миронов, возглавляющий партию «Справедливая Россия», выступил с резкой критикой решения о замедлении мессенджера, назвав «мерзавцами» причастных к этому шагу. Парламентарий обратил внимание, что Telegram необходим военнослужащим для общения с родными, а также волонтерам, занимающимся сбором помощи для нужд спецоперации.

В ФСБ 21 февраля пояснили, что использование Telegram в зоне СВО несет прямые угрозы для жизни военнослужащих РФ, поскольку украинские спецслужбы и ВСУ оперативно извлекают из него информацию и применяют ее в военных целях. В Минобороны 22 февраля сообщили, что российские бойцы используют средства связи, не завязанные на мессенджере.