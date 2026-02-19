Telegram сообщил, что не зафиксировал никаких нарушений шифрования переписок. Так в пресс-службе мессенджера отреагировали на утверждение главы Минцифры России Максута Шадаева о том, что иностранные спецслужбы могут просматривать сообщения россиян и использовать эти данные против военных.

«Утверждение российского правительства о взломе нашей системы шифрования — это преднамеренная выдумка, призванная оправдать запрет Telegram и принуждение граждан к использованию контролируемой государством платформы обмена сообщениями, созданной для массового наблюдения и цензуры», — говорится в ответе на запрос Reuters.

Ранее Шадаев заявил, что работа мессенджера в России замедлена — ограничена передача медиафайлов, однако переписка пока доступна. Он объяснил решение российских властей тем, что иностранные спецслужбы, по его словам, получили доступ к переписке россиян в Telegram и используют эти данные в ходе боевых действий против российских вооруженных сил.

Также министр привел статистику: с 2022 года с использованием Telegram было совершено более 150 тыс. преступлений, из которых свыше 30 тыс. связаны с диверсиями и терактами.

После того как Роскомнадзор в августе 2025 года ограничил голосовые звонки в иностранных мессенджерах, в том числе в Telegram и WhatsApp, число преступлений с использованием цифровых сервисов снизилось на 23%, отметил Шадаев.

При этом он подчеркнул, что замедлять работу сервиса в зоне СВО не будут. «Наши военные могут продолжать там общение, но мы надеемся, что со временем они перейдут на другой мессенджер», — добавил глава Минцифры. Руководитель ведомства не пояснил, как это будет реализовано технически.

Роскомнадзор ранее подтвердил введение «последовательных ограничений» в отношении платформы, указав на систематическое игнорирование российского законодательства. О том, что власти начали работу по замедлению Telegram, 10 февраля сообщил РБК со ссылкой на источники в IT-индустрии и профильных ведомствах.

Тем временем Telegram усилил борьбу с нежелательным контентом: только за 15—16 февраля мессенджер заблокировал более 400 тысяч каналов и групп, нарушающих правила платформы.

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя сообщения о замедлении сервиса в России, заявил, что платформа продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей «несмотря на давление». Между тем СМИ обратили внимание на то, что сам Шадаев продолжает пользоваться Telegram, несмотря на заявления о связанных с ним угрозах. Сам министр это не комментировал.