Telegram в России полностью заблокируют с 1 апреля, утверждает телеграм-канал Baza, который ссылается на источники в нескольких ведомствах. Министр цифрового развития Максут Шадаев объяснил депутатам Госдумы, что Роскомнадзор решил замедлить мессенджер, так как его администрация проигнорировала 150 тысяч запросов от России на удаление материалов с запрещенной информацией. Тем временем военнослужащие в зоне СВО считают, что альтернативы Telegram сейчас нет. Они рассказали RTVI, что блокировка мессенджера приведет к росту потерь и лишит российских военных преимущества в связи.

Алексей Черников, позывной ЦСКА, доброволец на СВО:

«В свое время, когда во Франции задержали Павла Дурова, ребята в войсках шутили, что арестовали главсвязиста и срочно нужно его вызволять.

Взаимодействие между позициями, координация действий, в целом система управления, работа операторов БПЛА, то есть все управление, вся координация происходит через мессенджер Telegram в связке со Starlink. Я считаю, что отключение от Starlink, блокировка Telegram, да даже его замедление, может полностью парализовать управление войсками и взаимодействие и координацию между бойцами в подразделениях.

Но, тут это зависит от разных направлений. К примеру, на Кинбурнской косе вместо телеграма можно пользоваться обычным тапиком (военно-полевой телефонный аппарат универсального типа ТА-57, ТА-88), проводной связью, протянуть полевку. И там это будет работать. Но, скажем, на солидарском направлении, тапик уже не протянешь. Связистов не напасешься, и все время будут разрывы связи и будут за ними охотиться вражеские операторы БПЛА.

Приведу пример, каким образом это парализует работу операторов БПЛА. Мой товарищ Сыч работает инженером на одном из направлений, он работает в связке с расчетом БПЛА. Во время запусков дронов, во время их работы происходят нештатные ситуации, что-то перестает работать. Соответственно для того, чтобы это дело исправить, нужно связаться с техническим специалистом. Это удобнее и быстрее всего сделать в телеграме, боец записывает кружок, говорит, вот у меня это не работает, это не идет, и ему отвечают кружком — сделай так.

Все это в режиме реального времени. Ремонтируют технику точно также. Настройка оборудования, особенно с плохо обученными операторами тоже так. По тапику этого не сделать. При этом мы продолжаем использовать обычную связь. Радейки никуда не делись, но их используют только для примитивных указаний: иди туда иди сюда, или к вам идут двое и так далее.

Отключение Starlink было ожидаемым. Да никто и не против блокировки Telegram. Но, чтобы это делать, нужно предложить какую-то альтернативу, дайте альтернативу бойцам! Дайте наш российский аналог Starlink, дайте военный мессенджер! Ничего же этого нет. Оставлять нас без всего, сейчас не 41-й год, чтобы можно было с одной полевкой воевать».

Никита, позывной Дизель, мобилизованный:

«После заявления депутата, генерал-полковника Андрея Картаполова, что мы на СВО почти не пользуемся Telegram, мы испытали испанский стыд. При этом я его лично очень уважаю. Да, в армии смартфоны запрещены законом и уставом, как бороды или автомобили от гуманитарщиков. Да тот же почивший Starlink — не уставная штука. В мирное время их использование в армии приравнивается к дисциплинарному проступку и недопустимо. Но у нас идут бои и военные действия, это не учения. И во многом мы тут живем, как в анекдоте — а дальше доработай напильником.

Говорю за себя — Telegram не требует подтверждения паспортом, и я защищен от пробива со стороны противника. А если я поставлю себе МАХ, он имеет полностью мой цифровой портрет, интегрирован во все сферы мирной жизни, имеет доступ к Госуслугам и банкам, а если представить, что я, не дай бог, с ним в плен попаду, что будет? Не хочу даже думать об этом. А наши ребята, что работают с сочувствующими на Украине, они же в телеге общаются, цели получают. Сочувствующие в Виннице должны тоже МАХ уставить? Это просто безумие.

Если на гражданке запрет Telegram не приведет к жертвам, люди найдут альтернативу, то на фронте многие рискуют жизнью. Хорошо бы РКН занялся созиданием, поучаствовал в создании хорошей связи для нас, приглашаем на экскурсию под Волчанские хутора, обещаю, вернем целыми, если связь не вырубят по пути. Может тогда цена решения станет понятна».

Константин, бывший участник ЧВК «Вагнер»:

«У нас в компании были все виды связи, всё, что способствовало уничтожению противника и решению военных задач, приветствовалось.

Представим, что завтра бойцы не смогут на позициях запустить телегу, что будет? Обнуляются все каналы связи между подразделениями, остановится передача развединформации, неизбежны задержки информации на уровне управления.

Вернутся неприятные ситуации из 2022 года, когда вместо обнаруженного на марше противника будет поражаться поле — из-за долгой передачи информации от того, кто заметил, до того, кто должен поразить. Сейчас время реакции сведено до минимума.

Пострадает агитационная мощь, пострадает наше ЦИПСо, популярную площадку полностью займет противник. Уход из Telegram уже сейчас вызывает с той стороны восхищение, видел, как ***** (украинцы) писали, что Зеленскому надо выписать награду автору этой блокировки. Пострадают сборы на экстренные нужды бойцов.

Начинать перестройку сейчас нельзя, ее надо было делать в 2020, а сейчас мы потеряем время и рискуем пропустить несколько болезненных ударов от противника».

Денис Гариев, позывной Легат, командир добровольческого подразделения БПЛА «Имперский Легион»:

«99% всего управления на тактическом уровне в подразделениях пехоты, БПЛА, радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы. Всё абсолютно на фронте сейчас происходит через Telegram.

Только недавно мы радовались, что наконец-то, наше высшее командование отказалось от WhatsApp* и мы имеем связь, которая напрямую не передает все данные нашему геополитическому противнику. Как мы тут же получили вот этот удар. Конечно, Telegram не является защищенной связью, и утечки были и не один раз. Но на сегодняшний день Telegram является единственной рабочей системой. Нет другой.

Да, есть военные мессенджеры, есть гражданские, которые могли бы дать возможность внутри защищенной системы работать, но они до сих пор не введены. Вместо того, чтобы последовательно ввести новый военный мессенджер на базе Element или других платформ и потом уже отменять Telegram, власти пошли другим путем. Наряду с отключением Starlink со стороны Соединенных Штатов Америки — но это понятно, это наш противник — удар по Telegram является таким вторым, не просто ощутимым, а максимально болезненным ударом для нашей армии.

Надеемся, конечно, что, это отмена Telegram будет отменена, либо всё-таки что-то серьезное, надежное придёт на его место в армии».

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена