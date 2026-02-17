Telegram на всей территории России заблокируют с 1 апреля, утверждает Baza со ссылкой на источники в нескольких неназванных ведомствах.

С апреля Роскомнадзор якобы начнет тотальную блокировку мессенджера по всей стране по аналогии с Instagram* и Facebook*, говорят собеседники канала. Как утверждается, приложение Telegram не будет грузиться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — заявили «Коммерсанту» в Роскомнадзоре.

С августа 2025 года в России нельзя совершать звонки через Telegram, а в октябре РКН сообщил о начале частичного ограничения работы мессенджера для противодействия преступникам.

10 февраля источники РБК сообщили, что Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в России. Ведомство в тот же день подтвердило, что продолжит вводить «последовательные ограничения» в отношении мессенджера, поскольку его руководство не исполняет российские законы, не защищает пользователей от мошенников и не противодействует терроризму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что Telegram не выполнил требования российского законодательства.

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя ограничения против мессенджера, заявил, что сервис «отстаивает свободу слова и право на приватность — независимо от давления». По мнению бизнесмена, российские власти ограничивают доступ к Telegram, «пытаясь заставить граждан перейти на подконтрольное государству приложение, созданное для слежки и политической цензуры».

16 февраля модерация Telegram отчиталась о блокировке более 230 тыс. групп и каналов за сутки — это самый высокий уровень блокировок с 23 января. Всего с начала года администрация мессенджера заблокировала более 7,2 млн групп и каналов.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что Telegram находится в контакте с Роскомнадзором, но удаляет только часть требуемых материалов. Депутат назвал такую позицию мессенджера «странной», добавив, что Telegram нужно «сделать еще несколько шагов вперед, чтобы <…> претензии снять».

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов раскритиковал замедление работы Telegram, назвав «мерзавцами» тех, кто принял такое решение. Депутат отметил, что мессенджером пользуются участники военной операции для связи с близкими, а также волонтеры, собирающие средства для СВО.

Миронов добавил, что национальный мессенджер MAX «замечательный», но у людей должен оставаться выбор, какими сервисами они хотят пользоваться.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена