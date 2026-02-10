Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал меры по ограничению работы мессенджера в России. Он написал в своем телеграм-канале, что сервис «отстаивает свободу слова и право на приватность — независимо от давления».

По словам Дурова, российские власти ограничивают доступ к Telegram, «пытаясь заставить граждан перейти на подконтрольное государству приложение, созданное для слежки и политической цензуры».

«Восемь лет назад Иран попытался провернуть то же самое — и потерпел неудачу. Власти запретили Telegram под надуманными предлогами, стараясь загнать пользователей в государственную альтернативу. Несмотря на запрет, большинство иранцев до сих пор пользуются Telegram, обходя цензуру, и предпочитают его приложениям, находящимся под тотальным надзором», — говорится в посте.

Дуров выразил мнение, что «ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением», и подчеркнул, что Telegram «отстаивает свободу слова и право на приватность — независимо от давления».

10 февраля РБК со ссылкой на источники сообщил, что российские власти приняли решение начать работу по замедлению работы Telegram. По информации издания, речь идет о «мерах по частичному ограничению работы» мессенджера.

В Роскомнадзоре (РКН) заявили, что ведомство «продолжит введение последовательных ограничений» в отношении Telegram «с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». В РКН указали, что руководством мессенджера «по-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях».

По данным «Коммерсанта», ранее планировалось замедлить загрузку мультимедиа в Telegram с начала 2026 года, однако затем сроки принятия этого решения «сместились на февраль». Как утверждает собеседник издания на IT-рынке, ожидается, что на один из отечественных форков (копий существующей программы) мессенджера ограничения распространяться не будут.

С понедельника интернет-пользователи в России массово жалуются на сбои в работе Telegram. По данным сервиса Merilo by Vigo, 10 февраля время обработки запроса к доменам мессенджера увеличилось вдвое.