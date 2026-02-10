Пока трудно прогнозировать, как ограничения Роскомнадзора (РКН) в отношении Telegram скажутся на ходе военной операции на Украине, заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он прокомментировал критику решения РКН со стороны военкоров и военных блогеров. Они в частности указали, что Telegram активно используется российскими военнослужащими в зоне СВО, где ситуация осложнилась после ограничения работы спутниковой связи Starlink.

«Пока трудно сказать, надо смотреть», — сказал Картаполов.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, комментируя критику военкоров, выразил мнение, что «Роскомнадзор прав».

«Мы уже должны были в прошлом году интернет запустить свой, и проблем бы никаких не было, а не делать ставку на Starlink. Ну вот что-то там вышла задержка какая-то. В этом году, я думаю, мы эту проблему решим», — сказал депутат.

Он добавил, что в советское время связь «была на самом высочайшем уровне», а также выразил мнение, что «интернет должен быть свой, а не [Илона] Маска или еще кого-то».

10 февраля РБК со ссылкой на источники сообщил, что российские власти приняли решение начать работу по замедлению работы Telegram. По информации издания, речь идет о «мерах по частичному ограничению работы» мессенджера. В Роскомнадзоре заявили, что ведомство «продолжит введение последовательных ограничений» в отношении Telegram «с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». В РКН указали, что руководством мессенджера «по-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях».

Что пишут военкоры

Военкоры и военные блогеры подвергли критике решение Роскомнадзора о введении ограничений в отношении Telegram. Телеграм-канал «Воендело» называет замедление мессенджера «выстрелом себе в ногу», особенно на фоне отключения Starlink в зоне СВО.

«Медийное пространство и повестку в мессенджере практически отдают в руки европейцам и Украине. Также это сильный удар по волонтерскому движению и помощи бойцам на СВО», — пишет канал.

Телеграм-канал «Vault 8» отметил, что ограничения последних дней «самым отрицательным образом» сказались на работе связи в войсках.

«В сухом остатке: Старлинки не работают, Телеграм собрались замедлить. Всё это уже сказалось на связи в войсках самым отрицательным образом».

В результате блокировки терминалов Starlink в зоне СВО российские военные лишились связи в Telegram, которая «работала нормально» благодаря работе спутников, пишет военный волонтер Алексей Живов. Он указал, что после введения ограничений в отношении мессенджера «люди на фронте банально остались без связи», потому что военнослужащие продолжали использовать его для коммуникации.

Живов также обратил внимание, что Starlink уже заработал в нескольких республиках СНГ, в том числе в Казахстане и Таджикистане, а в 2026-м запланирован запуск в Узбекистане.

«Складывается ощущение, что мы тут пытаемся отгородится от глобальной информации, потому что не готовы конкурировать в ней ни образами, ни смыслами. Чем это закончится, думаю вы понимаете. Уже много попыток было погрузить русский народ в блаженное неведение, не давая ему твердой почвы для самостоятельного выбора ценностей и целей, продавая вместо них гениальные умозаключения «начальства». Все они закончились провалом. Широкими шагами бежим к нашим любимым граблям», — порассуждал он.

«Фронт конечно в ***** (шоке. — Прим. RTVI)! Старлинки умерли, теперь еще и телеграмм глушат! Воевать как? Голубями?» — написал военный блогер, основатель благотворительного фонда «Донбасс» Иван Утенков.

Автор телеграм-канала ZERGULIO Сергей Колясников, комментируя ограничения работы Telegram, написал, что «лучше бы закрытый мессенджер для военных сделали». Отечественный нацмессенджер MAX он назвал «сырым и нерабочим».

Telegram — по сути единственная площадка, где представители России могут транслировать свою повестку мировому сообществу, пишет телеграм-канал «Старше Эдды».

«Все это мне напоминает борьбу советских руководителей с иностранными радиостанциями. Мощными средствами подавления пытались давить Би-Би-Си и Голос Америки, а граждане крутили радиоприемник в надежде услышать популярную иностранную музыку и послушать иностранные новости. <…> Видимо, кому-то в РКН это очень не нравится, потому пытаются всех подсадить на ВПН, дабы граждане читали вражеские ресурсы, а сами мы не могли воздействовать на противника», — рассуждает автор канала.

Военный блогер Егор Гузенко («Тринадцатый») допустил, что из-за ограничения Telegram «гуманитарная помощь сойдет на нет».

«Потом мы будем «голубиной почтой» наверное пользоваться, в военных целях», — сетует он.

За последние 18 лет, по различным оценкам, на слежку за собственными гражданами в интернете, блокировку сайтов и приложений, а также хранение личных данных граждан Российская Федерация потратила от 180 до 550 миллиардов рублей (более точные оценки невозможны в силу закрытости статей бюджета спецслужб).

Вопрос: какое количество низкоорбитальных группировок спутниковой связи возможно было развернуть на эти средства? При том, что сейчас на фоне отключения Старлинка ограничено боевое управление, а так необходимой нашим войскам спутниковой связи нет.