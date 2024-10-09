Блокировка Discord в России никак не отразится на организации управления связью в зоне СВО, все жалобы на этот счет являются вбросом, заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его коллега по комитету Виктор Заварзин сообщил RTVI, что депутаты вместе с Минобороны работают над альтернативой популярному мессенджеру.

«Я с Discord нигде не сталкивался. И люди, с которыми я общаюсь, его не используют для выполнения боевых задач. Это надуманная история, скорее всего, чей-то, может быть, заказ или вброс. На фронте бойцы находятся на связи, у нас все хорошо. В большинстве своем бойцы используют обычные кнопочные телефоны для общения и радиостанции. А Discord никуда не впихнешь, извините», — сказал Картаполов.

По словам главы думского оборонного комитета, в зоне военной операции используются различные программы, в том числе те, которые позволяют «передавать картинку». Картаполов уточнил, что «это не Discord». Некоторые военные «спокойно работают в Telegram», добавил депутат.

Картаполов добавил назвал претензии по поводу того, что блокировка Discord может повлиять на работу связи на фронте, «очередными глупостями». Парламентарий допустил, что ситуация с платформой может быть «не очень прозрачной» и было бы хорошо, если бы ее изучили компетентные органы.

«История с Discord — это такая же придуманная история, как с запретом гаджетов в зоне СВО. Мы приняли закон, и что, что кому стало плохо? После этого никто даже не пищит про гаджеты, и стало только лучше — продвижения стали больше. Это, на мой взгляд, была такая заказная история, здесь, на мой взгляд, скорее всего, ровно то же самое», — отметил депутат.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с RTVI рассказал, что депутаты и Минобороны сейчас прорабатывают вопрос создания альтернативы Discord. По его словам, такое распоряжение дал министр обороны Андрей Белоусов. Официально ведомство об этом не сообщало.

«Знаю, что министр обороны дал распоряжение серьезно проработать вопрос. Безусловно, обходные каналы мы сейчас будем все искать для того, чтобы было качественное общение и передача данных. Я сейчас не буду говорить подробно, что и через что, но Минобороны проводит по этому вопросу серьезные мероприятия, чтобы это все сделать, а мы, депутаты, проконтролируем», — сообщил Заварзин.

Он допустил, что после запуска новых приложений могут быть «первичные сбои», но заверил, что «мы все восстановим». Заварзин добавил, что вне зависимости от происходящего связь в зоне СВО «мы не потеряем, все нормально будет».

О реакции на блокировку Discord

Роскомнадзор объявил о блокировке Discord 8 октября, объяснив это нарушением требований российского законодательства и тем, что мессенджер могли использовать «в террористических и экстремистских целях». Военные блогеры раскритиковали решение ведомства, указав, что сервис использует российская армия в зоне СВО. Советник главы Курской области Роман Алехин выразил мнение, что, заблокировав мессенджер, чиновники «нанесли урон фронту».

О том, что Discord «очень активно используется на СВО», в конце сентября заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Есть отдельные закрытые конференции для просмотра видео с дронов и другого оборудования. Дискорд дает самую качественную картинку. Без пикселей. Нет ни одного аналога на текущий момент. Бан платформы был бы ошибкой», — отмечала она.

Депутат Госдумы Владислав Даванков заявил, что планирует обратиться в Роскомнадзор с призывом пересмотреть решение о блокировке Discord.

«С интернетом нужно уметь работать, а не запрещать всё подряд. Без конкуренции у нас никогда не появится своих аналогов — а мы станем страной победившего VPN», — подчеркнул депутат.

Вслед за Россией Discord заблокировали в Турции. Власти республики заявили, что пользователи использовали платформу для распространения информации, содержащей «сексуальное насилие над детьми и непристойный контент».