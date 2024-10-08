Роскомнадзор заблокировал платформу Discord в России «в связи с размещением противоправной информации». Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу ведомства. В ведомстве заявили, что направили в адрес площадки «множество требований удалить запрещенный контент, но ряд таких материалов остается неудаленным».

«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», — отмечается в сообщении.

В РКН уточнили, что в 2023 году суд назначил компании штраф в размере 6 млн рублей за неудаление противоправной информации, но Discord это проигнорировал.

Сбои в работе Discord наблюдались всю неделю, больше всего жалоб пришлось на 7—8 октября. Чаще всего они приходили с Дальнего Востока (Камчатки, Сахалина, Приморья, Якутии и так далее).

Представители популярного среди геймеров и IT-специалистов мессенджера Discord ситуацию пока не комментировали. Российские пользователи пишут, что им помогает VPN.

27 сентября «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источник писал, что Discord могут полностью заблокировать в России уже «в ближайшие дни» якобы из-за нарушений российского законодательства.

Платформу Discord неоднократно штрафовали за запрещенный контент. С 20 сентября Роскомнадзор вынес пять новых решений, связанных с работой мессенджера. В 2023 году приложение оштрафовали на 6 млн рублей за неудаление материалов с детской порнографией.

Также Роскомнадзор требовал от Discord удалить 947 противоправных материалов, содержащих «детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ*, пронаркотический контент».

ФСБ 1 октября сообщила о задержании 39 человек, которые, по данным спецслужбы, «являлись сторонниками запрещенных в России украинских террористических организаций». Они, как утверждали в ведомстве, общались через мессенджер Discord с «украинскими кураторами» о том, как «изготовить и применить средства террора», а также обсуждали «планы подготовки вооруженных нападений».

* Решением Верховного суда России «международное ЛГБТ-движение» признано экстремистским и запрещено