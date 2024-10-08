Россияне пожаловались на сбой в работе популярной среди геймеров платформы Discord. Согласно данным сервиса отслеживания неполадок Downdetector, пользователи пишут, что не могут зайти в приложение и веб-версию, подключиться к серверам, и у них не отображаются сообщения и каналы.

Причина сбоев не уточняется. Больше всего жалоб, общее число которых превысило 3,5 тыс., поступает с Дальнего Востока — Камчатки, Сахалина, Хабаровского края и Приморья. Кому-то из россиян, судя по комментариям, помогает VPN.

При этом пользователи из других стран о проблемах не сообщают. Роскомнадзор ситуацию не комментировал.

27 сентября «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источник писал, что популярный среди геймеров и IT-специалистов мессенджер Discord могут полностью заблокировать в России уже «в ближайшие дни» якобы из-за нарушений российского законодательства.

Платформу Discord неоднократно штрафовали за запрещенный контент. С 20 сентября Роскомнадзор вынес пять новых решений, связанных с работой мессенджера. В 2023 году приложение оштрафовали на 6 млн рублей за неудаление материалов с детской порнографией.

Также Роскомнадзор требовал от Discord удалить 947 противоправных материалов, содержащих «детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ*, пронаркотический контент».

ФСБ 1 октября сообщила о задержании 39 человек, которые, по данным спецслужбы, «являлись сторонниками запрещенных в России украинских террористических организаций». Они, как утверждали в ведомстве, общались через мессенджер Discord с «украинскими кураторами» о том, как «изготовить и применить средства террора», а также обсуждали «планы подготовки вооруженных нападений».

* Решением Верховного суда России «международное ЛГБТ-движение» признано экстремистским и запрещено