Девять подростков, которые готовили нападения под влиянием украинских кураторов, оказались среди задержанных участников деструктивных интернет-сообществ, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В настоящее время установлена причастность девяти несовершеннолетних лиц к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан», — говорится в пресс-релизе ФСБ.

В ведомстве уточнили, что у задержанных в телефонах был обнаружена переписка в Сети, в том числе в мессенджере Discord, «с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора, планы подготовки вооруженных нападений».

По данным спецслужбы, один из задержанных подростков признался, что готовил нападение на одноклассников в школе. На видео он демонстрирует тетрадь с нарисованным планом кабинета, в «котором хотел совершить насильственные действия в отношении одноклассников».

«Хотел зайти в класс, принести оружие, подождать, пока все будут в классе», — рассказал задержанный.

Также на видеозаписи ФСБ показаны задержания подозреваемых и кадры, на которых подростки испытывают зажигательные смеси.

В ФСБ уточнили, мероприятия в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ, в том числе 156 несовершеннолетних прошли в 78 российских регионах. В результате, по данным спецслужбы, задержаны 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, «которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей».

27 сентября «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источник писал, что популярный среди геймеров и IT-специалистов мессенджер Discord могут полностью заблокировать в России уже «в ближайшие дни». По словам собеседника издания, причиной блокировки станут нарушения российского законодательства со стороны мессенджера.

Discord неоднократно штрафовали за запрещенный контент. С 20 сентября Роскомнадзор вынес пять новых решений, связанных с работой мессенджера. В 2023 году приложение оштрафовали на шесть млн рублей за неудаление материалов с детской порнографией.