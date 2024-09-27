Популярный среди геймеров и IT-специалистов мессенджер Discord могут полностью заблокировать в России уже «в ближайшие дни». Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, причиной блокировки станут нарушения российского законодательства со стороны мессенджера.

«Ъ» обратил внимание, что 20 сентября Роскомнадзор (РКН) внес пять страниц приложения в реестр доменных имен, содержащих запрещенную на территории России информацию. До этого, 19 сентября, регулятор вынес еще одно решение в адрес площадки, отметило агентство РИА Новости. По его данным, всего в реестр внесено 14 страниц, связанных с Discord.

Согласно «Ъ», подобные действия в адрес мессенджера могут стать основанием для его блокировки по закону «об информационных технологиях и защите информации». Собеседник издания в игровой индустрии также подтвердил, что в отрасли обсуждают риск замедления работы Discord.

Журналист Дмитрий Колезев* отметил в своем телеграм-канале, что, судя по публикациям Z-каналов, российские военные используют Discord наряду с мессенджером Telegram как средство связи на линии фронта. Колезев* добавил, что ожидает «массовое возмущение Z-блогеров».

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работе приложений, только 26 сентября на работу сервиса пожаловались более 11 тыс. раз. По данным на 27 сентября, пользователи по-прежнему фиксируют проблемы при запуске приложения, у некоторых мессенджер не загружается ни на компьютере, ни на телефоне, а другие указывают на потерю соединения с сервером.

Discord неоднократно штрафовали за запрещенный контент. В частности в 2023 году приложение оштрафовали на шесть млн рублей за неудаление материалов с детской порнографией.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов