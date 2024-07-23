Комитет Госдумы по обороне внес поправки, предлагающие отправлять военных под арест на срок до 10 суток за ношение в зоне СВО гаджетов с выходом в интернет. Z-блогеры раскритиковали предложение и обвинили депутатов в отрыве от реалий. Подробности — в материале RTVI.

Речь идет о поправках, внесенных ко второму и третьему чтениям законопроекта «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО». Поправки внесли председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Документ предлагает считать грубым дисциплинарным проступком ношение военными в зоне СВО при исполнении обязанностей технических устройств «бытового назначения», позволяющих передавать онлайн аудио-, фото- и видеоматериалы, а также данные геолокации.

Запрет на использование гаджетов с выходом в интернет при исполнении воинских обязанностей был введен еще в 2020 году указом президента России Владимира Путина, утвердившим дисциплинарный устав Вооруженных сил. Поправки Картаполова и Красова предлагают подвергать военных дисциплинарному аресту за нарушение этого запрета.

«Инициатива с планеты розовых пони»

Военный волонтер Роман Алехин отмечает, что данный пункт устава «устарел еще в 2022 году». По его мнению, депутатам надо было предложить президенту подумать «над отменой этого пункта или изложением его в другой редакции», но Госдума «решила просто в закон добавить то, что уже закреплено в уставе».

«Если прямо сегодня убрать с фронта все гаджеты на неделю, то у нас не будет глаз, то есть разведки, у нас не будет визуального контроля, который требуют командиры для открытия огня, а также необходимого для корректировки, у нас не будет карт и навигации, у нас не будет нормальной связи», — перечислил Алехин.

Это грозит «обвалами больших участков фронта», перерасходом снарядов, «большими потерями личного состава», а также «бунтом в тылу», считает военный волонтер.

Автор телеграм-канала NerV о военной связи и технологиях, известный как Макс Каскад, назвал предложение депутатов «некомпетентностью и полным отрывом от реалий». По его мнению, смысл поправок «казалось бы, и был в том, чтобы что-то поправить под требования времени <…>, но, оказывается, это не так работает».

Военный канал «Два майора» опубликовал обращение к Картаполову с призывом доработать законопроект «в соответствии с реально складывающейся в зоне СВО обстановкой».

Авторы канала выразили опасение, что пункт об аресте военных за ношение гаджетов «при его неукоснительном и тотальном исполнении <…> приведет к абсолютной парализации органов военного управления и потери управляемости войсками» в зоне военной операции.

Бывший хирург, автор телеграм-канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник назвал предложенные депутатами поправки «инициативой с планеты розовых пони», отметив, что с начала военной операции «никакой вменяемой цифровой альтернативы» гаджетам на фронте создано не было.

Создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук согласился с необходимостью бороться за защиту информации. При этом он отметил, что вводить наказание за гаджеты можно только в том случае, если бы в войсках имелись «нормальные, стабильные альтернативы, а этого нет».

«Прежде чем что-то запрещать, надо что-то другое создать. <…> Иначе кроме нанесения армии колоссального вреда из этого ничего не получится», ― заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

По его мнению, в существующем виде предлагаемые поправки работать не будут, и «принимать это без доработки/переработки нельзя».

Как z-блогеры отреагировали на объяснения Картаполова

После массовой критики со стороны военных блогеров соавтор поправок Андрей Картаполов уточнил, что речь в поправках не идет о гаджетах, используемых для боевой работы. По его словам, о полном запрете в зоне СВО телефонов и планшетов с доступом к интернету «никто не говорит».

«Речь идет о запрете использования в личных целях. То есть если военнослужащий что-то на свой телефон фотографирует, с кем-то переписывается, кому-то звонит — то есть совершает действия, которые не являются значимыми для несения службы или выполнения боевой задачи и потенциально могут подвергнуть опасности его самого и его сослуживцев, — он будет подвергнут дисциплинарному взысканию», — пояснил Картаполов «Парламентской газете».

Он добавил, что общаться с родственниками и близкими можно при помощи кнопочных телефонов и СМС.

После объяснения Картаполова у военных блогеров возникли новые вопросы. Рогозин, в частности, поинтересовался, как отличить «боевой» гаджет от небоевого.

«Вот гаджет у генерала Картаполова — он боевой или не очень? Или каждому гаджету нужно справку поиметь, мол, этот выглядит по-боевому, а этот — потертый совсем, небоевой, сразу видно. И справку эту с печатью выдавать!» — иронизирует сенатор.

Таким же вопросом задается военный волонтер Алексей Живов. «А кто и как будет определять: А. Что такое гаджет? Б. Какой гаджет для чего используется? В. Можно ли использовать для боевой работы личный гаджет, или нет?» — пишет он.

Канал «Два майора», комментируя объяснения Картаполова, делает вывод, что, «законопроект ваш не отвечает требованиям однозначного толкования, что недопустимо». О том, что под запрет попадают только гаджеты, не предназначенные для боевой работы, в тексте поправок не говорится, отметил корреспондент ВГТРК Андрей Медведев.

«Есть просто про запрет гаджетов, как таковых. <…> А где про боевое применение отдельно? А нигде. <…> А в боевой работе гаджеты и нужны, например артиллеристам, разведчикам и дроноводам, для передачи данных геолокации. Однако, судя по тексту законопроекта, именно за это и будут гаджеты изымать», — считает Медведев.

Военный журналист Роман Сапоньков предположил, что на практике принятие поправок «будет означать, что приедут проверяющие органы и смогут выдрать любого командира за наличие гаджетов».

«Получается, Госдума плодит законы, которые ведут к коррупции, кумовству и договорянкам “на земле”», ― рассуждает он.

По словам военного эксперта Кирилла Федорова, «буквально все гаджеты, находящиеся в руках наших военнослужащих, так или иначе используются в боевой работе». «Или это еще доказывать надо будет? Как-то это не очень способствует выполнению боевых задач», — говорится в его посте.