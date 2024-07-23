Депутаты внесли правки ко второму чтению проекта базового закона «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО». Среди прочего в изменениях есть предложение сажать на гауптвахту за использование электронных технических средств, которые могут передавать данные геолокации, обратил внимание ТАСС.

Авторы поправки председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Рассмотрение запланировано на 23 июля.

В поправке речь идет о нарушении запрета иметь при себе при исполнении обязанностей военной службы электронные изделия, приборы и технические средства «бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием интернета распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации.

Также, грубым дисциплинарным проступком будет считаться распространение в СМИ или в интернете информации, которая может определить принадлежность военнослужащих к Вооруженным силам России.

Кроме того, арест будет грозить за распространение данных о деятельности органов военного управления, органов управления воинскими формированиями, объединений, воинских частей и других организаций, которые входят в состав российской армии.

Базовый законопроект, одобренный в первом чтении в марте 2023 года, дает право командирам воинских частей, начальникам органов военной полиции или начальникам гарнизонов принимать решение о дисциплинарном аресте в отношении военнослужащих. До 10 суток ареста может грозить за грубый дисциплинарный проступок.