Решение Роскомнадзора заблокировать в России мессенджер Discord вызвало негативную реакцию блогерского и военного сообщества. Подробнее о причинах и последствиях блокировки сервиса для голосовых и видеочатов — в материале RTVI.

Что говорят власти

О блокировке Discord на территории России 8 октября объявил Роскомнадзор (РКН) на фоне масштабных сбоев в работе сервиса.

«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», — говорится в сообщении.

В РКН утверждают, что направили администрации мессенджера требование удалить 947 противоправных материалов, но основная часть страниц не была удалена. Речь идет о материалах, содержащих «детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ*, пронаркотический контент».

Роскомнадзор указал, что в 2023 году суд назначил Discord штраф в размере 6 млн рублей за неудаление противоправной информации, но компания это проигнорировала.

Мессенджер Discord был создан в 2015 году и изначально задумывалась как платформа для геймеров. Роскомнадзор внес сервис в реестр социальных сетей в марте 2024 года, обязав его самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Роскомнадзор и МВД с июля 2024 года внесли в Единый реестр запрещенной информации 14 ссылок на страницы платформы Discord, отмечает ТАСС. С 20 сентября Роскомнадзор вынес пять новых решений, связанных с работой мессенджера.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что блокировка Discord вызвана нежеланием администрации сервиса выполнять требования законодательства. По его словам, мессенджер «добился того, к чему упорно шел еще с 2021 года, когда был включен в список «на приземление»».

«К сожалению, платформа решила игнорировать законодательство нашей страны, систематически отказывалась удалять контент, признанный неправомерным. Стоит отметить, что речь шла даже не о каких-то материалах политического содержания, а о пропаганде азартных игр и детской порнографии. По всем эпизодам размещения противоправного контента российские власти пытались вести с компанией диалог, но каждый раз своим бездействием она доводила ситуацию до суда и штрафов — а теперь довела до точки невозврата», — написал Горелкин в своем телеграм-канале.

В то же время блокировку Discord раскритиковал вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков. Депутат отметил, что, по данным Mediascope, в России мессенджером пользуются от 25 до 40 млн человек. «Он полезен для студентов и преподавателей репетиторов в онлайн-школах. По функционалу его не может адекватно заменить ни Яндекс.телемост, ни VK Мессенджер, ни какой-либо другой отечественный продукт», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Даванкова, «такими темпами в стране скоро не останется соцсетей и сервисов, доступных без VPN». «Видимо, предприимчивые продавцы техники будут устанавливать анонимайзеры на телефон еще перед продажей — как обязательное приложение. Уже сейчас на встречах со студентами 95% из них признаются, что используют VPN», — предположил вице-спикер Госдумы.

Даванков добавил, что готовит обращение к руководству Роскомнадзора с призывом пересмотреть свое решение.

«С интернетом нужно уметь работать, а не запрещать всё подряд. Без конкуренции у нас никогда не появится своих аналогов — а мы станем страной победившего VPN», — подчеркнул депутат.

За неделю до блокировки Discord, 1 октября, ФСБ сообщила о задержании 39 человек, которые, по данным спецслужбы, «являлись сторонниками запрещенных в России украинских террористических организаций». Они, как утверждали в ведомстве, общались через Discord с «украинскими кураторами» о том, как «изготовить и применить средства террора», а также обсуждали «планы подготовки вооруженных нападений».

Реакция блогеров

Блогеры раскритиковали блокировку Discord. Некоторые сочли решение Роскомнадзора чрезмерным, тогда как Z-авторы обратили внимание на то, что сервис используется российской армией в зоне военной операцией на Украине «за неимением лучших средств связи».

Несмотря на призывы обратиться к здравому смыслу, по требованию «Роскомнадзора» все же заблокировали Discord. <…> Схождение с ума РКН и людей, продвигающих такие идеи, продолжается.

Платформа Discord часто используется российской армией для организации управления боевыми действиями в зоне СВО. И если «в зоне» она часто работает через терминалы Starlink, то за ее территорией уже нет.

Discord активно используется армией за неимением лучшей связи. <…> То есть мессенджер используется войсками для достижения целей СВО. Дальше можно даже не обсуждать.

Советник главы Курской области, военкор Роман Алехин:

Решением заблокировать в России «Дискорд» гражданские чиновники нанесли урон фронту, из-за чего, скорее всего, увеличились потери среди наших бойцов и техники, им это начали объяснять все, но вот конец рабочего дня и пора домой, да и инструкций никаких не поступило. <…>

И снова вспоминается вопрос офицеров, на который опять ответ стал неочевиден: а они там точно хотят победить? Если хотят, то скорость реакции на запросы, касающиеся фронта, во время войны должна быть другой.

Возможно завтра нам скажут, что «Дискорд» «дырявый» и трансляции с дронов даже в закрытые кабинеты может просматривать противник. Но ведь даже в этом случае, перед тем, как убить это приложение, надо было создать замену и предупредить командиров о планах, чтобы просто не сломать в один миг работу на фронте, что точно умножит потери, пока будут искать ему замену.

Это называется видеть чуть дальше своего носа или на шаг вперед и умение это делать, как раз, показывает компетентен управленец или нет. Если это все не спланированная акция по ослаблению наших бойцов и помощи нашему противнику (не хочется в это верить).

В террористических и экстремистских целях, для вербовки граждан для их совершения, для продажи наркотиков может использоваться вообще любая социальная сеть и мессенджер.

Но запрещается сервис, который используют в армии. И еще периодически на телегу (Telegram. — Прим. RTVI) покушаются. Зато к ВК, который вроде как окологосударственная организация, но при этом особенно рьяно любит модерировать патриотические сообщества, в РКН почему-то относятся нормально.

На пунктах управления десятков соединений упали трансляции с беспилотников работающие через закрытые комнаты дискорд. Таким образом отбросив всех на уровень марта 2022 года.

Киноблогер Badcomedian (Евгений Баженов):

На этот раз обошлись без изворотов, как с Ютубом, в стиле «оно само, серверы проржавели, а чо — мы ничо». Стремительно были выпущены репортажи, почему Discord — плохо <…>.

Что там на очереди, кроме квадроберов? Судя по новостям Pinterest… Видимо, Роскомнадзор хочет выбить платину за блокировки всего и вся.

Игровой блогер, стример Илья Мэддисон (Давыдов):

Совершенно не понимаю людей, которые кричат «да и не нужен был этот дискорд». Дискорд очень удобная вещь, я вот без него уже плохо себе представляю жизнь. По сути он на 50% заменял мне инет, я стал меньше сидеть на веб страницах. Находишь нужный тебе сервер (у меня это серваки по сборкам и модам игр, типа сталкера и скайрима, серваки по симрейсингу и турнирам по нему, сервера интересных мне блогеров, моего клана в линейке, серваки про кино и сериалы и т.д.) и можно там сидеть, общаться, инфу черпать.

Созвоны там были удобные. Собрать конфу, расшарить вебку или экран, пообщаться — всегда было приятно. Рабочее общение тоже там было. Щас грустно наблюдать, как никнеймы всех моих друзей из России стали серыми.

Кстати, ничего противозаконного я в дискорде ни разу за годы пользования не видел (но я и не искал). Хотя щас любое свободное общение может трактоваться как противозаконное. <…> Люди все рофлили на тему чебурнета, все гадали, когда он уже настанет. Ну, имхо, это уже он. Кайфуйте.

Певец, блогер Егор Крид:

Заблокали Дискорд, в котором мы сидим с пацанами каждый день <…>. Да че мелочиться? Заблокайте телегу, звонки, доступ домой, еду, воздух (позже эта публикация была удалена. — Прим. RTVI).

* Решением Верховного суда России «международное ЛГБТ-движение» признано экстремистским и запрещено