Турция заблокировала платформу Discord, сообщает NTV Haber со ссылкой на министра юстиции страны Йылмаза Тунча. Накануне доступ к площадке ограничили в России.

В Турции Discord был заблокирован по запросу Генпрокуратуры Анкары, решение об этом принимал столичный мировой суд. Министр юстиции Тунч пояснил, что платформу использовали для распространения запрещенного контента, содержащего «сексуальное насилие над детьми».

По словам турецкого министра, власти защищают молодежь от «криминально опасных публикаций» в соцсетях. «Мы никогда не допустим попыток подорвать основы нашей социальной структуры», — отметил глава Минюста.

Перед блокировкой Discord глава Минюста сообщал, что Генпрокуратура проводит проверку контента некоторых соцсетей. Министр предупреждал, что санкции в виде штрафов, запрета рекламы и блокировки доступа будут применяться в отношении платформ, которые распространяют противоправные материалы.

«Провайдеры социальных сетей и интернет-страниц, которые транслируются в нашей стране и имеют миллионы пользователей, также должны соблюдать законы и правила Государства Турецкой Республики. Ни у кого нет привилегий», — подчеркнул Тунч.

Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу заявил, что власти «не хотят быть сторонниками заперта» Discord, но «не раздумывая используют любые полномочия для защиты молодежи».

Мессенджер Discord был создан в 2015 году — им в основном пользуются геймеры и IT-специалисты. Сервис позволяет мгновенно обмениваться текстовыми сообщениями, общаться в голосовых каналах и проводить видеочаты.

Блокировка Discord в России

Платформу Discord неоднократно штрафовали за запрещенный контент. В частности, в 2023 году приложение оштрафовали на 6 млн рублей за неудаление материалов с детской порнографией.

В марте 2024 года Роскомнадзор внес Discord в реестр социальных сетей, обязав его самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. С июля Роскомнадзор и МВД внесли в Единый реестр запрещенной информации 14 ссылок на страницы платформы Discord, отмечает ТАСС.

С 20 сентября Роскомнадзор вынес пять новых решений, связанных с работой мессенджера. Также Роскомнадзор требовал от Discord удалить 947 противоправных материалов, содержащих «детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ*, пронаркотический контент».

1 октября ФСБ сообщила о задержании 39 «сторонников запрещенных в России украинских террористических организаций», которые, по утверждению ведомства, общались через мессенджер Discord с «украинскими кураторами» о том, как «изготовить и применить средства террора», а также обсуждали «планы подготовки вооруженных нападений».

8 октября в России закрыли доступ к Discord. Роскомнадзор заявил, что ограничение связано с «нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации». За несколько дней до блокировки в работе платформы наблюдались сбои.

*решением Верховного суда России «международное ЛГБТ-движение» признано экстремистским и запрещено