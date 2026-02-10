Роскомнадзор 10 февраля подтвердил ограничение работы Telegram в России и заявил, что продолжит это до тех пор, пока мессенджер не начнет исполнять российское законодательство. Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов в разговоре с RTVI назвал замедление мессенджера новой «точкой напряжения в обществе». Как на ограничения работы Telegram отреагировали российские депутаты, политологи и блогеры — в подборке RTVI.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов — RTVI:

Общественность возбуждена до предела. Несмотря на разговоры, что это будет, — «Волки, волки!» — вот оно случилось. Это очередная точка напряжения в обществе при всех разговорах о безопасности, потому что вразумительных объяснений о необходимости замедления Telegram общество опять не слышит от специалистов. Наш законопроект о моратории на блокировки мессенджеров и соцсетей был направлен на то, чтобы был баланс безопасности и защиты конституционных прав. Starlink перекрывает фронту [Илон] Маск, Telegram гражданам — Роскомандзор, голова кругом идет, трудно политически сориентироваться.

Зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин:

Роскомнадзор блокирует Telegram без объявления войны, без каких-либо разъяснений предварительных, без предупреждения. Борьба с мошенниками не должна оборачиваться борьбой с добропорядочными гражданами. Борьба с использующими электричество преступниками — не основание запрещать электричество и тот же самый Telegram.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов:

По моему мнению, Telegram взаимодействует с Роскомнадзором, но делает это «через губу», то есть Telegram такой великий, а Россия такая, значит, в лаптях. Нет, так дело не пойдет. <…> Там целый перечень требований, в том числе локализация. Это имеется в виду, что компания должна открыть здесь свое представительство и, как следствие, <…> если есть какие-то доходы, то должны быть уплачены налоги, <…> то есть миллиарды или, может быть, даже десятки миллиардов рублей, которые они зарабатывают, но что-то нам это здесь в бюджете никак не чувствуется, эти все деньги… Так что если Роскомнадзор принял решение отправить им очередной сигнал, то <…> я в этом смысле полностью поддерживаю и всецело разделяю.

Зампред комитета Госдумы по информполитике, телеведущий Евгений Попов:

Не думаю, что это блокировка. <…> Слишком много сил, времени и денег вложено в развитие этого мессенджера и в развитие контактов между гражданами России именно через этот инструмент.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев:

Наверное, защита информации — это одна из основных частей борьбы между нами и странами НАТО. Поэтому здесь по-другому у нас, наверное, не получится. Я понимаю, что многим это доставляет неудобства, в том числе и мне, потому что у меня есть свой телеграм-канал, который люди читают. Тем не менее, есть веление времени, есть угрозы, которые исходят по защите информации. Наверное, на них надо реагировать.

Пресс-служба партии «Новые люди» — RTVI:

Позиция партии «Новые люди» не менялась. Мы против замедлений и блокировок мессенджеров и соцсетей.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина:

Символично, что сегодня всемирный день безопасного интернета. Праздник, так сказать. Это подарок, что ли?

Telegram-канал «Пул N3» журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова:

Да, давайте отдадим телеграм украинцам и евросекте рашкопереможников. А начальству будем докладывать, что все россияне с восторгом переключились на Max и узнают новости и повестку исключительно из программы «Время». Это верный путь к победе! Ведь если отключить интернет в России, то во всем остальном мире он автоматически тоже исчезнет вместе со всей крамолой.

Политолог Илья Гращенков:

Прямое «замедление» законом вообще-то не предусмотрено. Но де-факто такая практика — это «серая зона». <…> Так что нынешние сбои — результат комплекса мер, как постоянного конфликта блокировок и обходов, так и учения в рамках создания «суверенного интернета».

Медиатехнолог Рамиль Харисов:

Вчера Max для всех открыл функцию создавать каналы. А сегодня стали появляться новости о том, что власти приняли решение начать работу по замедлению работы мессенджера Telegram в России. Совпадение? Не думаю.

Политтехнолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов:

8 протоколов [зарегистрировано в российских судах] на Телеграм. Лучше бы решили со Старлинком проблему для парней на СВО.

Военный телеграм-канал Fighterbomber:

Акции VK выросли на 1,78% на Мосбирже на фоне сообщения о замедлении Telegram в России. К сожалению, мы не можем отключить хохлам «Старлинк». Зато мы можем отключить россиянам «Телеграм»! А раз можем, то почему бы и да?

Ведущий канала «Соловьев Live» Сергей Мардан:

Решили не усложнять и до выборов не тянуть. Ну что ж. Еще и в державном Максе открытую регистрацию каналов как раз сегодня открыли, удивительное совпадение, не иначе.

Военные каналы массово сообщают, что замедление Telegram — это выстрел себе в ногу, особенно еще на фоне отключения Starlink в зоне СВО. Медийное пространство и повестку в мессенджере практически отдают в руки европейцам и Украине. Также это сильный удар по волонтерскому движению и помощи бойцам на СВО.

Идут технические работы по «суверенизации» всего рунета, которые отражаются в т.ч. на работе телеги. А уж что лучше: блок одной телеги или будущий «суверенный интернет», каждый решает для себя сам.

Телеграм-канал «Лохматый Z Николаев» пророссийского блогера Сергея Лебедева:

Российская информационка все более капсулируется в себе самой и вряд ли сможет оказать какое-то влияние вовне. <…> Это очень неприятно, но это происходит. Не смогли миллиарды, вложенные в пропаганду, в телеге показать результат. <…> Восторга от того, что информационное средство Телеграм достанется нашим врагам без боя, мы не испытываем.

Российские власти влили огромное количество средств в развитие своего медиасегмента в ру-телеге. <…> Ру-сегмент в Telegram просто сильнейший. Причем именно патриотический. <…> От этого хотят просто отказаться без какого-либо боя, когда находимся мы в выигрышной позиции. И речь здесь не про Россию, а про русскоговорящих в целом. Мы провалили ютуб, мы провалили инсту*, мы провалили твиттер и фейсбук*. Да, давайте теперь и здесь.

* Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, чья деятельность по их распространению на территории России признана экстремистской и запрещена