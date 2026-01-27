Мессенджер Telegram могут заблокировать или замедлить в России по схеме, похожей на блокировку видеохостинга YouTube. Об этом RTVI сообщил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Мы видим постоянные амбивалентные заявления представителей власти на счет блокировки или замедления Telegram. Аналогичный процесс мы наблюдали перед «замедлением» YouTube (официально его, по-моему, так и не заблокировали)», — сказал депутат.

По его словам, в рамках Telegram сформировалась огромная информационная инфраструктура, которая по охватам, а может, и бюджетам превышает традиционные СМИ.

«Логично, что перед выборами некоторые интересанты с общеизвестным уровнем культуры эту не сильно управляемую стихию могут захотеть обуздать, утихомирить, ограничить ее влияние на электоральный процесс», — сказал Делягин.

Кроме того, парламентарий считает, что Telegram стал «нервной системой» не только общества, но и фронта.

«Было уже несколько попыток лишить действующую армию связи, одна из них даже дошла до принятия законопроекта в первом чтении, так что нет никаких оснований думать, что эти попытки не продолжатся», — добавил он.

Ранее в пресс-центре НСН Делягин заявил, что блокировка Telegram может произойти к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут выборы. При этом депутат пояснил, что никаких «инсайдеров» у него нет, это его личные предположения.

Делягин назвал альтернативной платформой российский мессенджер Мах. По его словам, предпринимателям придется адаптироваться к новым условиям цифровой среды и искать возможности для работы в изменяющихся обстоятельствах, чтобы сохранить прежний уровень жизни.