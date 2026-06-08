Чтобы купить самую дешевую однокомнатную квартиру в «старой» Москве, ежемесячный доход семьи должен составлять около 350 тысяч рублей. К такому выводу пришли эксперты KP.RU, проанализировав условия рыночной ипотеки.

Минимальная цена однокомнатной квартиры внутри МКАД сейчас стартует от 13 миллионов рублей. При оформлении рыночного кредита под 16% годовых на 25 лет ежемесячный платеж составит от 160 тысяч рублей.

Председатель Комиссии по инвестициям в недвижимость Совета по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты РФ Екатерина Авдеева пояснила, что банки одобряют кредит, если платеж не превышает 50% совокупного дохода семьи. Это рекомендация Центробанка, и исключения из нее случаются редко, добавила эксперт.

Если квартиру покупают супруги, их доход будет рассматриваться суммарно. Например, жена может получать 100 тысяч рублей, а муж — от 250 тысяч рублей, пояснила Авдеева.

Для покупки двухкомнатной квартиры в пределах МКАД с использованием рыночной ипотеки требуется семейный доход уже от 500 тысяч рублей.

Эксперт Александр Цыганов уточнил, что для семейной ипотеки под 6% с общим доходом до 200 тысяч рублей в месяц можно найти вариант в Новой Москве, однако инфраструктура там будет существенно уступать московским вариантам.

В Санкт-Петербурге необходимый для покупки квартиры уровень дохода примерно в полтора-два раза ниже, чем в столице: даже директор департамента ЦБ Александр Данилов признался, что находится в шоке от нынешних московских цен на жилье и ему сложно представить, какой доход нужен для покупки.