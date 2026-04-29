Сейчас в России не наблюдается снижение цен на вторичное жилье, однако в отдельных случаях торг уместен. Об этом в беседе с RTVI заявил руководитель агентства недвижимости «Агентесса» Евгений Харитонов.

Ранее бывший премьер-министр РФ, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин сообщил, что «вторичка» в стране дешевеет. Он также выразил надежду на снижение ключевой ставки — по его мнению, она может опуститься до 10%, если инфляцию удастся удержать в пределах 5—6% в течение года.

Харитонов эту оценку не разделил. «Торг возможен, но в целом не наблюдается понижение цен на вторичку», — отметил он.

По его словам, с августа деньги начали плавно перетекать с депозитов в недвижимость, и волна покупательской активности с каждым месяцем нарастает.

«В августе началось снижение ставки ЦБ, и через два месяца пошли первые покупки вторички. И сейчас с каждой операцией, с каждым понижением выход во вторичку все больше и больше», — сказал специалист.

Покупатели с крупными суммами предпочитают именно вторичный рынок первичному, уточняет эксперт: идут либо сделки с расширением площади, либо прямые покупки готового жилья.

«В первичку тоже есть выход, но кто выходит с большими, значительными суммами — те стараются во вторичку. Либо идут обмены на расширение площади, либо идут покупки вторичных квартир. В целом, по первичке и вторичке — одинаково, но первичка меньше сейчас именно в этом плане», — объяснил собеседник RTVI.

Точечное снижение цен, по словам Харитонова, все же встречается, но это история каждой конкретной квартиры: кто-то устал продавать, кому-то срочно нужны деньги, такие люди «готовы торговаться, опускать цены».

«Много смотрят сейчас на рынке, много ходят, много торгуются, но движение есть, появилось оживление достаточно активное», — добавил он.

Схожую позицию в разговоре с 360.ru занял руководитель Совета Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Как вы думаете, что должно произойти, чтобы несколько миллионов человек вдруг независимо приняли решение продавать свое жилье дешевле? Должны произойти какие-то изменения, которые ухудшают покупательскую активность. Но я пока этого не усматриваю», — заявил он.

По словам эксперта, вторичный рынок крайне консервативен: продавец готов снижать цену лишь в случае острой необходимости, например при серьезных долгах. Снижение ключевой ставки, по его оценке, только подстегнет спрос, а не обрушит цены. Непростые времена, считает риелтор, скорее ждут первичный рынок — если не изменится система проектного финансирования.

По данным аналитического центра экосистемы недвижимости М2, в 2025 году квадратный метр жилья в России подорожал на 5% — до 143 тыс. рублей, а средняя стоимость сделки выросла на 3% и составила 8,2 млн рублей.