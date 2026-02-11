Депутаты Госдумы от КПРФ готовы официально обратиться в Минцифры и Роскомнадзор, чтобы выяснить причину замедления Telegram. Об этом RTVI рассказал депутат ГД от фракции Алексей Куринный. По его словам, чиновники должны объяснить, действительно ли блокируется работа сервиса, и, если да, то на каком основании и что будет с самым популярным в России мессенджером.

«Депутаты Госдумы от КПРФ подготовили протокольное поручение комитету по информполитике обратиться в Минцифры и Роскомнадзор в связи с замедлением Telegram. Даже если протокольное поручение Госдума не поддержит, мы услышим комментарии профильного комитета и готовы направить депутатский запрос в профильное министерство и ведомство», — сообщил он.

Парламентарий отметил, что Telegram — это «огромное информационное пространство», и им пользуются не только россияне, но и около 100 миллионов человек, говорящих на русском языке и живущих за пределами РФ.

«С нашей точки зрения, это помощь на поле боя — там Telegram тоже используется в настоящее время. Ну и самое главное — это средство коммуникации, даже средство заработка для миллионов наших граждан. Мы считаем, что те действия или бездействие, которые в настоящее время имеют место со стороны соответствующих органов, они должны быть публично озвучены», — подчеркнул Куринный.

Депутат уточнил, что профильные ведомства должны пояснить ситуацию по поводу Telegram — идет ли речь именно о полноценной блокировке сервиса или только о каких-то технических проблемах.

«Второй момент: что ждет россиян впереди и что будет с мессенджером, который стал сегодня самым, наверное, массовым на территории Российской Федерации? Ну и самое главное — на каких правовых основаниях все эти действия основаны?» — сказал он.

По его словам, на текущий момент ответ на этот вопрос коммунисты не получили и обозначат их «в рамках протокольного поручения».

Ранее 11 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что очень переживает из-за того, что замедление Telegram «может повлиять на донесение оперативной информации», так как регион является «прифронтовым». Также он призвал всех установить себе MAX.

О том, что российские власти приняли решение замедлить работу Telegram с 10 февраля, накануне сообщил РБК со ссылкой на источники. Позднее в Роскомнадзоре отметили, что мессенджер по-прежнему не исполняет требования законодательства и не принимает мер по обеспечению безопасности данных граждан, а также по «противодействию мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях».

Это решение раскритиковали военкоры и военные блогеры. По их словам, Telegram активно используется российскими военнослужащими в зоне СВО, где ситуация осложнилась после ограничения работы спутниковой связи Starlink.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что пока трудно предсказать, как именно ограничения РКН в отношении Telegram скажутся на ходе СВО. Его коллега по думскому комитету Виктор Соболев подчеркнул, что «Роскомнадзор прав» и уточнил, что еще в прошлом году следовало «запустить свой интернет», а не «делать ставку на Starlink».