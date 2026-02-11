Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что «переживает» из-за замедления Telegram. По его словам, это может повлиять на оперативное информирование населения.

«Я переживаю, что замедление телеграм-канала может повлиять на донесение оперативной информации до вас в случае, если обстановка будет ухудшаться», — сказал он.

Гладков напомнил, что Белгородская область — «прифронтовой регион», а его телеграм-канал оставался «главным источником доведения информации, в первую очередь той, что касается безопасности, исходя из очень быстро меняющейся оперативной обстановки».

Он «убедительно попросил» жителей зарегистрироваться в российском мессенджере MAX, чтобы сохранить доступ к сообщениям, связанным с вопросами безопасности.

10 февраля РБК, ссылаясь на источники, сообщил, что власти России приняли решение приступить к замедлению работы Telegram. По данным издания, речь идет о «мерах по частичному ограничению работы» сервиса.

В Роскомнадзоре (РКН) заявили, что «продолжат введение последовательных ограничений» в отношении Telegram «с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». В ведомстве подчеркнули, что руководством мессенджера «по-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях».

При этом основатель Telegram Павел Дуров отметил, что платформа будет придерживаться принципа свободы слова и сохранять приватность пользователей «несмотря на давление».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС заявил, что сожалеет о невыполнении Telegram требований российского законодательства, что и стало причиной решения о замедлении сервиса.

Военкоры и военные блогеры в свою очередь подвергли критике шаг Роскомнадзора по введению ограничений против Telegram. Так, телеграм-канал «Воендело» охарактеризовал это как «выстрел себе в ногу», особенно с учетом отключения Starlink в зоне СВО, а телеграм-канал «Vault 8» сообщил, что ограничения последних дней «самым отрицательным образом» повлияли на связь в войсках.

Автор телеграм-канала ZERGULIO Сергей Колясников назвал отечественный нацмессенджер MAX «сырым и нерабочим». По его мнению, «лучше бы закрытый мессенджер для военных сделали».

«Фронт конечно в ***** (шоке. — Прим. RTVI)! Старлинки умерли, теперь еще и телеграмм глушат! Воевать как? Голубями?» — написал военный блогер, основатель благотворительного фонда «Донбасс» Иван Утенков.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в свою очередь, указал, что пока сложно оценить, как ограничения РКН в отношении Telegram могут отразиться на ходе военной операции на Украине. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, в свою очередь, заявил, что «Роскомнадзор прав». Он подчеркнул, что еще в прошлом году следовало «запустить свой интернет», а не «делать ставку на Starlink».