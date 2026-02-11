Те, кто принял решение о замедлении работы Telegram, — «мерзавцы» и «идиоты», и должны отправиться в зону СВО. Об этом журналистам заявил лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Кто делает замедление Telegram, идите на передовую, на СВО! Ребята, которые кровь проливают, у них связь единственная с родными, близкими! Вы что делаете, идиоты? Я называю вещи своими именами: идиоты! Вы что делаете? Люди собирают деньги на СВО, единственная возможность общаться с родными, близкими через телеграм-каналы», — заявил парламентарий.

Он отметил, что хоть национальный мессенджер MAX и «замечательный», но нужно оставить за гражданами выбор, какими сервисами они хотят пользоваться.

«Я еще раз хочу сказать: те, кто это делает, — мерзавцы! Мерзавцы! Люди гибнут там, гибнут за Россию, за русский мир. А вы что делаете? Одумайтесь!» — заявил депутат.

Ранее 11 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что его тревожит замедление работы Telegram. Он отметил, что за последние годы использовал свой канал в мессенджере в качестве «главного источника доведения информации, в первую очередь той, что касается вашей безопасности».

«Я переживаю, что замедление телеграм-канала может повлиять на донесение оперативной информации до вас в случае, если обстановка будет ухудшаться, а мы с вами — прифронтовой регион», — отметил он, призвав всех установить себе MAX.

О том, что российские власти приняли решение замедлить работу Telegram с 10 февраля, накануне сообщил РБК со ссылкой на источники. Позднее в Роскомнадзоре отметили, что мессенджер по-прежнему не исполняет требования законодательства и не принимает мер по обеспечению безопасности данных граждан, а также по «противодействию мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях».

Это решение раскритиковали военкоры и военные блогеры. По их словам, Telegram активно используется российскими военнослужащими в зоне СВО, где ситуация осложнилась после ограничения работы спутниковой связи Starlink.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что пока трудно предсказать, как именно ограничения РКН в отношении Telegram скажутся на ходе СВО, а его коллега по думскому комитету Виктор Соболев подчеркнул, что «Роскомнадзор прав».

Один из основателей Telegram Павел Дуров заявил, что «ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением», и привел в пример Иран, где попытки заблокировать сервис не увенчались успехом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что «есть закон, который нужно выполнять»: «Очень жаль, что компания этого не делает».