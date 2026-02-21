В Федеральной службе безопасности (ФСБ) заявили, что украинские спецслужбы и вооруженные силы могут в кратчайшие сроки получать данные из Telegram. Применение этого мессенджера в зоне военной операции на Украине создает угрозы жизни российским военным, утверждает ФСБ.

«Федеральная служба безопасности Российской Федерации располагает достоверными данными о том, что вооруженные силы и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в мессенджере Telegram, и использовать ее в военных целях», — приводит «Интерфакс» заявление Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как указали в спецслужбе, анализ работы Telegram показал, что применение мессенджера российскими военнослужащими в зоне СВО в течение последних трех месяцев неоднократно приводило к созданию угрозы их жизни. Там отметили, что получили «многочисленные достоверные сведения» о подобных ситуациях.

19 февраля глава ФСБ Александр Бортников заявил журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву, что спецслужба ранее вела переговоры с основателем Telegram Павлом Дуровым, но «ни к чему хорошему это не привело, к большому сожалению». Сейчас подобных контактов не ведется, отметил он.

«Он [Дуров] преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений — как детской преступности, о которой мы постоянно говорим, террористических актов, диверсий. Нужно работать, а не биться за свободу слова. Никто не нарушает свободу слова. Нужно защищать интересы граждан и не допускать правонарушений, которые осуществляются предоставлением услуг Telegram другим преступным элементам», — сказал Бортников.

Замедление Telegram в России

В феврале 2026 года Роскомнадзор (РКН) начал замедлять работу Telegram в России. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что такое решение было принято после того, как администрация мессенджера проигнорировала запросы на удаление противозаконной информации. По словам министра, у иностранных спецслужб есть доступ к перепискам в Telegram, а Запад использует эти данные против российской стороны.

«У нас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов, что, к сожалению, если в начале СВО Telegram рассматривался как достаточно анонимный сервис, <…> сейчас много фактов <…> о том, что доступ к перепискам имеют иностранные спецслужбы», — сказал Шадаев.

В Telegram, комментируя слова главы Минцифры, заявили, что не зафиксировали никаких нарушений шифрования переписок, а утверждения об их наличии назвали «преднамеренной выдумкой», призванной оправдать запрет мессенджера и «принуждение граждан к использованию контролируемой государством платформы обмена сообщениями, созданной для массового наблюдения и цензуры».

Шадаев также заявил, что российские власти приняли решение не ограничивать работу Telegram в зоне СВО. В министерстве указали, что военным дается время «для полного перехода на отечественный мессенджер», сообщил глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский со ссылкой на разъяснения ведомства.

«Последнее решение Роскомнадзора в отношении Telegram — замедление загрузки тяжелых файлов (аудио и видео). Таким образом, сервис остается доступен, но работает с замедлением, предусмотренным законом. При этом данный функционал пока сохраняется в зоне СВО, поскольку мы понимаем, что военным необходимо время для полного перехода на отечественный мессенджер. Мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время, в сроки, которые определены Минобороны», — говорится в ответе Минцифры.

В Кремле заявили, что вопросы о влиянии ограничений Telegram на координацию российских военных в зоне СВО нужно адресовать Минобороны.

«Вы знаете, я не специалист. <…> Не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения военных блогеров о сложностях из-за замедления мессенджера.

20 февраля в МВД заявили, что злоумышленники активно используют в Telegram сервисы для «пробива» личных данных, в том числе о российских военнослужащих. Полученные сведения, как утверждается, применялись для организации диверсий, терактов и других преступлений. В РКН представителей Telegram обвинили в создании инфраструктуры для «интернет-пробива». Ведомство требует от мессенджера пресечь раскрытие персональных данных россиян, устранить возможность создания и поиска подобных сервисов.

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя ограничения сервиса в России, заявил, что команда мессенджера «отстаивает свободу слова и право на приватность — независимо от давления». По его словам, российские власти пытаются «директивно навязать» гражданам другое приложение.

Телеграм-канал Baza 17 февраля сообщил, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. В РКН, комментируя эту публикацию, заявили, что «ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».