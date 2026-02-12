Конкуренция является главным двигателем технологического развития, а ее отсутствие ведет к снижению качества жизни и безопасности коммуникаций. Об этом основатель Telegram Павел Дуров написал в своем канале на фоне вводимых в России ограничений в отношении мессенджера.

Он обратил внимание на некорректность сравнений ситуации вокруг Telegram с китайской моделью, где доминирует мессенджер WeChat. Дуров напомнил, что WeChat стал лидером не по указанию властей, а благодаря победе в открытой рыночной конкуренции начала 2010-х годов, предложив пользователям наилучший сервис среди десятков аналогов. Только после того, как приложение органически завоевало аудиторию, государство начало интегрировать в него свои сервисы.

«То есть попытка России директивно навязать населению сервис не имеет успешных примеров в мировой практике. В мире существуют всего три лидирующих на своих рынках локальных мессенджера, и все они стали результатом рыночной конкуренции, а не назначения чиновниками», — заключил Дуров.

Информация о том, что российские власти приняли решение ограничить работу Telegram, появилась 10 февраля. О начале замедления работы сервиса в тот день сообщили источники РБК. Позже Роскомнадзор официально подтвердил введение ограничений, пояснив, что они будут действовать до тех пор, пока администрация платформы не начнет исполнять российское законодательство.

Дуров в тот же день отреагировал на ограничение работы мессенджера в России. В своем канале он написал, что сервис «отстаивает свободу слова и право на приватность — независимо от давления».

Основатель Telegram заявил, что российские власти ограничивают доступ к платформе, пытаясь принудительно перевести граждан на государственное приложение, которое, по его словам, создано для слежки и политической цензуры.

Он также напомнил, что восемь лет назад аналогичные меры пытались ввести в Иране, но безуспешно. По словам Дурова, иранские власти запретили Telegram под надуманными предлогами, стремясь загнать пользователей в государственную альтернативу. Однако, несмотря на запрет, большинство иранцев продолжают пользоваться Telegram, обходя цензуру, и предпочитают его приложениям, находящимся под тотальным надзором.

Роскомнадзор еще в августе 2025 года ограничил звонки в Telegram и WhatsApp, мотивируя это тем, что сервисы используются «для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, напомнил, что контроль за соблюдением законодательства находится в компетенции Роскомнадзора, и подтвердил, что с представителями Telegram ведется диалог.

Решение ведомства вызвало широкий общественный резонанс. С критикой выступили депутаты различных фракций, военные корреспонденты и блогеры. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал инициаторов замедления «мерзавцами» и «идиотами», предложив им отправиться в зону специальной военной операции. Он подчеркнул, что Telegram необходим для связи с бойцами.

Глава отдела расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в разговоре с RTVI сказал, что полностью заблокировать Telegram технически невозможно. По его словам, у мессенджера есть значительный запас прочности, и он может внедрять дополнительные прокси-алгоритмы для обхода ограничений. Кроме того, эксперт обратил внимание на риск применения mesh-технологий, при которых сами устройства пользователей становятся ретрансляторами сигнала, что делает блокировку неэффективной даже на уровне сотовой связи.

По мнению Бедерова, реальная задача Роскомнадзора в сложившихся условиях — перевести пользователей на альтернативные платформы, в частности на отечественный мессенджер MAX. При этом эксперт отметил, что, вопреки ожиданиям, значительная часть россиян перешла в малоизвестный мессенджер Imo, который неожиданно вошел в тройку лидеров по популярности.

Отвечая на вопрос о причинах усиления давления на Telegram, Бедеров указал, что мессенджер превратился в полноценную экосистему, активно используемую, в том числе, в противоправных целях. Он отметил, что, по данным международных аналитических служб и Европола, преступность наиболее развита именно в Telegram, который стал альтернативой классическим даркнет-сетям.

Возможность свободно подключать ботов, создавать каналы и чаты, размещать контент и при этом сохранять высокий уровень анонимности делает платформу уникальной — ни в WhatsApp, ни в других крупных мессенджерах аналогичных условий нет, резюмировал эксперт.