Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Telegram Messenger Inc. на общую сумму 10,8 млн рублей по двум административным протоколам за отказ удалить запрещенную в России информацию. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

На слушаниях 11 февраля компанию-владельца мессенджера Telegram признали виновной по ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП. По ч. 2 за неудаление информации, которую обязывает удалить российское законодательство, предусмотрено до 4 млн рублей штрафа для юридических лиц. По ч. 4 за неудаление экстремистских и порнографических материалов, в том числе с участием несовершеннолетних, а также противозаконных сведений о запрещенных веществах юрлицу грозит максимум 8 млн рублей.

«По ч. 2 указанной статьи назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 800 000 рублей, а по ч. 4 — 7 000 000 рублей», — говорится в судебном релизе.

ТАСС передал со ссылкой на Таганский суд, что Telegram оштрафовали на 7 млн рублей по ч. 3 ст. 13.50 КоАП — повторное неисполнение владельцем соцсети обязанностей по мониторингу информации и ограничению доступа к ней. В самой картотеке суда нет административных дел по этой статье в отношении Telegram, которые были бы назначены на эту неделю. Там указано, что заседание по такому делу должно состояться только 25 февраля.

Всего в картотеке с начала 2026 года значатся 8 административных дел против Telegram, все, за исключением одного — по ст. 13.41. Пять из них назначены на один день — 16 марта и у одного судьи, с шагом в пять минут. ТАСС накануне подсчитал, что общая сумма штрафов по ним может составить 64 млн рублей.

Как отмечает агентство, в отношении Telegram до сих пор не отменено решение Таганского суда от 2018 года о блокировке мессенджера по иску Роскомнадзора. В мотивированном решении, опубликованном в мае того же года, говорилось, что Telegram был обязан предусмотреть техническую возможность предоставления ФСБ ключей шифрования.

Telegram Messenger Inc., основанная в 2013 году российскими братьями-бизнесменами Павлом и Николаем Дуровыми, зарегистрирована на Виргинских островах — офшорной территории Великобритании. Ее гендиректором является Павел Дуров, операционный центр компании находится в Дубае, ОАЭ.

«Мерзавцы»: замедление Telegram в России и реакции

На этой неделе пользователи в России стали жаловаться на сбои в работе Telegram. На этом фоне РБК сообщил со ссылкой на источники, что власти начали замедлять работу мессенджера в стране. Позднее Роскомнадзор подтвердил ограничение и заявил, что оно будет действовать до тех пор, пока администрация платформы не начнет исполнять российское законодательство.

В России решение РКН, за редкими исключениями, подвергли резкой критике — в этом оказались солидарны депутаты разных фракций, политологи, военкоры и военные блогеры.

Основатель Telegram Павел Дуров высказал мнение, что в России власти ограничивают доступ к мессенджеру, «пытаясь заставить граждан перейти на подконтрольное государству приложение, созданное для слежки и политической цензуры».

Лидер «Справедливой России» и ее фракции в Госдуме Сергей Миронов назвал тех, кто принял решение о замедлении работы Telegram, «мерзавцами» и «идиотами», и предложил им отправиться на передовую в зоне СВО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что это дело РКН — следить за выполнением российского законодательства, и отметил, что идет диалог с представителями мессенджера.