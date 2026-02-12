Заблокировать Telegram на 100% физически невозможно, и основная задача Роскомнадзора сейчас — перевести пользователей сервиса в другие мессенджеры, в частности, MAX. Об этом RTVI заявил глава отдела расследований T.Hunter Игорь Бедеров, известный в СМИ как «Шерлок Холмс цифровой эпохи».

«Дело в том, что вся эта история очень диалектична. С одной стороны, мы не можем говорить о том, что Telegram, как и любой другой программный облачный продукт на сегодняшний день, можно заблокировать на 100%. Это физически невозможно. Мы видим, что как Telegram работал в Китае, будучи запрещенным, так он и продолжает работать и в других странах, в том числе и в Иране. Более того, у мессенджера есть некий запас прочности и запас апдейтов, который они могут использовать для того, чтобы обойти эти блокировки. Например, они могут внедрить прямо в свой алгоритм дополнительный прокси, который будет вполне себе эффективно обходить существующие ограничительные меры», — сказал он.

С другой стороны, добавил эксперт, есть еще один фактор, который сейчас не очень активно обсуждается, но вызывает «наибольшее опасение» — это возможность внедрения Telegram mesh-технологий, когда сами устройства, на которых предустановлен мессенджер, станут «источниками и передаточными звеньями ячеистой mesh-сети, то есть сами начнут передавать между собой информацию».

«Таким образом Telegram будет работать даже в условиях тотальных блокировок, даже GSM. Сами устройства станут ретрансляторами сигнала. Такого рода вещи уже были, они массово использовались на акциях протеста по всему миру. Это тоже вызывает опасение, потому что Telegram может перенести поле борьбы в те сферы, в которых Роскомнадзор, в принципе, не может показать себя с наилучшей стороны», — отметил Бедеров.

По его мнению, РКН в текущей ситуации будет работать в рамках уже понятной ему процедуры постепенного замедления и «теми ресурсами, которые у него есть на сегодняшний день».

«Это, разумеется, веерные блокировки IP-адресов и использование DPI, то есть глубокого пакетного исследования трафика, входящего в ТСПУ, то есть системы блокирования. Это позволяет во многом блокировать, выявлять ресурсы, которые косвенно, не напрямую, используют серверные мощности самого Telegram, и также те, которые используют популярные массовые несложные, не самые сложные VPN-сервисы», — пояснил эксперт.

Собеседник RTVI добавил, что основная задача, которая сейчас стоит перед Роскомнадзором, — это как можно быстрее перевести пользователей Telegram в альтернативные ресурсы, в частности в MAX.

Он подтвердил, что люди действительно переходят из созданного Павлом Дуровым сервиса в другие мессенджеры, но, к его удивлению, альтернативным источником, куда перешли россияне, стал «давно забытый в стране третьеразрядный мессенджер Imo, который сейчас, по-моему, занимает третье или четвертое место по популярности».

На вопрос о причинах настойчивого давления на Telegram Бедеров ответил, что мессенджер стал не просто средством связи, а целой экосистемой сервисов, где развивается бизнес, в том числе криминальный.

«Очень много криминального бизнеса, о чем пишут не только у нас, но и американские службы, аналитики, Европол. Они все говорят о том, что преступность наиболее развита в Telegram. Более того, мессенджер стал своего рода альтернативой классическим даркнет-сетям, где это было развито прежде, за счет своей массовости, инфраструктуры и возможности максимально анонимизировать пользователей. То есть это самый первый и самый массовый подобный экосистемный сервис. Ни в WhatsApp, ни в других альтернативных крупных мессенджерах нет такой возможности подключать свободно боты, разворачивать инфраструктуру, каналы, чаты, искать, создавать, размещать контент, искать своих жертв, активно с ними взаимодействовать и при этом быть весьма и весьма анонимными», — резюмировал эксперт.

Telegram Messenger Inc., основанная в 2013 году российскими братьями-бизнесменами Павлом и Николаем Дуровыми, зарегистрирована на Виргинских островах — офшорной территории Великобритании. Ее гендиректором является Павел Дуров, операционный центр компании находится в Дубае, ОАЭ.

На этой неделе пользователи в России стали жаловаться на сбои в работе Telegram. На этом фоне РБК сообщил со ссылкой на источники, что власти начали замедлять работу мессенджера в стране. Позднее Роскомнадзор подтвердил ограничение и заявил, что оно будет действовать до тех пор, пока администрация платформы не начнет исполнять российское законодательство.

В России решение РКН, за редкими исключениями, подвергли резкой критике — в этом оказались солидарны депутаты разных фракций, политологи, военкоры и военные блогеры.

Павел Дуров высказал мнение, что в России власти ограничивают доступ к мессенджеру, «пытаясь заставить граждан перейти на подконтрольное государству приложение, созданное для слежки и политической цензуры». Он привел в пример Иран, где тоже, по его словам, пытались заблокировать сервис, но это окончилось неудачей.

Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов назвал тех, кто принял решение о замедлении работы Telegram, «мерзавцами» и «идиотами», и предложил им отправиться в зону СВО. Он отметил, что мессенджер необходим для связи с бойцами.

Представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что это дело РКН — следить за выполнением российского законодательства, и отметил, что идет диалог с представителями Telegram.