Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) сказал, что встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым в Москве только один раз «много лет назад». По словам президента, основатель Telegram рассказывал ему о своих планах развития бизнеса.

«Я один раз встречался с господином Дуровым в Москве много лет назад. Он просто рассказывал о планах. Я с бизнесом регулярно встречаюсь и была одна из встреч в Кремле много лет назад», — рассказал Путин.

При этом президент отметил, что в Баку с Дуровым он не встречался и даже не знал, что предприниматель там находится. Также Путин заявил, что у российских властей не было к предпринимателю никаких претензий.

Дурова задержали вечером 24 августа по прилете во французский аэропорт Ле Бурже из Азербайджана. Вечером 28 августа бизнесмена выпустили под судебный надзор, обвинив в шести правонарушениях. Дурова обязали внести залог в размере €5 млн и запретили покидать Францию.

20 августа Baza со ссылкой на свои источники писал, что Путин отказался встречаться с Дуровым в Азербайджане. По данным телеграм-канала, за несколько дней до визита чиновники Администрации президента предложили Путину организовать встречу с Дуровым, но глава государства отказался. Причину отказа и предполагаемую тему встречи Baza не называет.

26 августа пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что Путин не встречался с Дуровым в ходе визита в Баку. «Нет», — сказал он, отвечая на вопрос, состоялась ли такая встреча в столице Азербайджана.

Комментируя задержание Дурова, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предприниматель проявил слишком много свободы и не прислушивался к западным советам про модерацию мессенджера. По словам главы ведомства, действия западных стран в отношении основателя мессенджера аналогичны их действиям по злоупотреблению и глобализации.