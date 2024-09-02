Основатель Telegram Павел Дуров проявил слишком много свободы и не прислушивался к западным советам про модерацию мессенджера, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО (У) МИД, передает ТАСС.

«Павел Дуров слишком, слишком свободным оказался, слишком медленно или вообще не слушал западных советов про так называемую модерацию своего детища. Все, что происходит — это не только с ним, [руководитель Meta* ) Марк] Цукерберг был вызван в Сенат и согласился сотрудничать, как он сам признался. И с другими крупными платформами Запад особо не церемонится», — сказал Лавров.

По его словам, действия западных стран в отношении основателя мессенджера аналогичны их действиям по злоупотреблению и глобализации.

«Есть общее понимание, что это нужно каким-то образом регулировать, но процесс только начался. В других сферах, включая дипфейки, призванные опорочить кого-то. Я, например, смотрел изображения, которые из меня сделали, там даже где-то смешно. Я уверен, что будут выработаны какие-то протоколы, позволяющие, во-первых, не создавать угроз кому бы то ни было, а во-вторых, просто вести себя прилично», — пояснил министр.

Дурова задержали вечером 24 августа по прилете во французский аэропорт Ле Бурже из Азербайджана. Вечером 28 августа бизнесмена выпустили под судебный надзор, обвинив в шести правонарушениях. Дурова обязали внести залог в размере €5 млн и запретили покидать Францию.

Президент Франции Эммануаэль Макрон рассказал, что не знал о приезде основателя Telegram в Париж и не планировал проводить с ним встречу. Говоря о французском гражданстве Дурова, Макрон назвал решение о выдаче ему паспорта «совершенно оправданным», поскольку «правильно» предоставлять гражданство «выдающимся бизнесменам, спортсменам».

Президент Франции настаивает, что задержание Дурова не имеет политической подоплеки. В Кремле 27 августа заявили, что дело основателя мессенджера можно будет считать политическим при отсутствии «серьезной доказательной базы», подкрепляющей обвинения.

31 августа газета Libération со ссылкой на источник сообщила, что Дуров на допросе в Париже заявил, что поддерживал связи с представителями французской контрразведки — Главного управления внутренней безопасности страны (DGSI) — и встречался с ними в Дубае.

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