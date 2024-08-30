Президент Франции Эммануэль Макрон не знал о приезде в Париж основателя Telegram Павла Дурова и не планировал с ним встреч в текущее время. Об этом французский лидер заявил во время пресс-конференции в Сербии, где он находится с официальным визитом, передает телеканал BFMTV.

«Я был совершенно не в курсе приезда Павла Дурова во Францию. И это вполне нормально, потому что я не должен знать о визитах людей со всего мира, независимо от того, есть у них французское гражданство или нет», — заявил Макрон.

Также президент Франции опроверг сообщения в прессе о том, что у него была запланирована встреча с основателем Telegram. По его словам, таких планов не было «ни в конце прошлой недели, ни в ближайшие дни».

В то же время Макрон взял на себя ответственность за предоставление французского гражданства Дурову. По словам президента, решение о выдаче паспорта обсуждалось в 2018 году и было «совершенно оправдано», поскольку «правильно» предоставлять такую возможность «выдающимся бизнесменам, спортсменам», пояснил Макрон.

Кроме того, он в очередной раз отметил, что задержание бизнесмена никак не связано с политикой. В понедельник, 26 августа, Макрон уже заявлял об этом.

Днем 27 августа газета Le Canard enchaine со ссылкой на источники в парижской полиции писала, что во время задержания Дуров рассказал о своей запланированной встрече с французским лидером. Однако в правительстве страны позднее это опровергли.

BFMTV, а также агентство AFP со ссылкой на источники сообщали, что после задержания 24 августа Дуров также просил проинформировать о случившемся французского бизнесмена Ксавье Ниеля, руководителя крупной компании Iliad и совладельца газеты Le Monde. AFP называет Ниеля человеком, приближенным к Макрону.

Согласно французскому законодательству, задержанный имеет право обратиться к своему адвокату, потребовать врача или сообщить о своем положении «доверенному лицу». По данным BFMTV, Дуров воспользовался этим правом и выбрал своим доверенным лицом Ниеля, в частности для того, чтобы связаться с ним по телефону.

Ранее газета Wall Street Journal писала, во время встречи Макрона с Дуровым в 2018 году, когда обсуждалось предоставление французского гражданства россиянину, также европейский лидер предлагал бизнесмену перенести штаб-квартиру Telegram в Париж. Но основатель мессенджера отказался от этого.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прилете во французский аэропорт Ле Бурже из Азербайджана.

Вечером в четверг, 28 августа, бизнесмена выпустили под судебный надзор. Ему предъявили обвинение по шести статьям, обязали внести залог в размере €5 млн и запретили покидать Францию.