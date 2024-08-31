Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на допросе в Париже заявил, что поддерживал связи с представителями французской контрразведки — Главного управления внутренней безопасности страны (DGSI) — и встречался с ними в Дубае, сообщила газета Libération со ссылкой на источник.

По сведениям издания, Дуров дал понять, что «для него было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну» (цитата по ТАСС). О чем именно идет речь, Libération не поясняет.

По словам источника газеты, основатель Telegram заявил, что «в рамках борьбы с терроризмом открыл официальный канал связи с DGSI с горячей линией и специальным адресом электронной почты». Дуров утверждает, что это позволило предотвратить несколько терактов.

Как пишет Libération, Дуров после задержания якобы выразил готовность к сотрудничеству и дал правоохранительным органам доступ к своему мобильному телефону.

По информации газеты, президент Франции Эмманюэль Макрон 25 августа обсудил ситуацию вокруг Дурова с главой Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммед бен Заидом Аль Нахайяном.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прилете во французский аэропорт Ле Бурже из Азербайджана. Вечером 28 августа бизнесмена выпустили под судебный надзор, обвинив в шести правонарушениях. Дурова обязали внести залог в размере €5 млн, покидать Францию ему запретили.

Макрон рассказал, что не знал о приезде основателя Telegram в Париж и не планировал проводить с ним встречу. Говоря о французском гражданстве Дурова, Макрон назвал решение о выдаче ему паспорта «совершенно оправданным», поскольку «правильно» предоставлять гражданство «выдающимся бизнесменам, спортсменам».

Президент Франции настаивает, что задержание Дурова не имеет политической подоплеки. В Кремле 27 августа заявили, что дело основателя Telegram можно будет считать политическим при отсутствии «серьезной доказательной базы», подкрепляющей обвинения.

Павел Дуров — гражданин России, ОАЭ, Франции, а также карибского государства Сент-Китс и Невис. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 августа говорила, что Париж «в качестве основного» воспринимает французское гражданство Дурова.