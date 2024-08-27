Дело основателя Telegram Павла Дурова можно будет считать политическим, если Франция не подкрепит выдвинутые обвинения «серьезной доказательной базой», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его ответ журналистам приводит телеграм-канал радио «Маяк».

«Обвинения действительно предъявлены очень серьезные. Они требуют не менее серьезной доказательной базы. В противном случае будет налицо прямая попытка ограничения свободы коммуникаций. Можно сказать, что даже прямого запугивания руководителя крупной компании. То есть налицо будет именно политика, наличие которой в этой истории вчера отрицал господин Макрон», — сказал Песков.

Представитель Кремля выразил надежду на то, что Дуров «обладает всеми возможностями для организации своей правовой защиты». Он добавил, что Россия готова помогать предпринимателю как своему гражданину.

«Естественно, с учетом его российского гражданства мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие. Но здесь ситуация осложнена также тем, что он является и гражданином Франции тоже», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Прокуратура Франции 26 августа выпустила пресс-релиз, согласно которому Дурова, задержанного до среды, 28 августа, допросили в рамках расследования против неназванных лиц, подозреваемых в различных преступлениях. Среди прочего, в деле упомянуты отказ передать информацию властям, соучастие в сбыте наркотиков, в хранении детской порнографии и мошенничестве.

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